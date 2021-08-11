Директора новосибирской транспортной компании будут судить за невыплату зарплаты на 72 миллиона рублей

Прокуратура Новосибирской области направила в Центральный районный суд материалы уголовного дела в отношении 47-летнего директора ООО «РАТЭК» — компания занимается транспортными перевозками по России. Руководитель не выплатил зарплату своим сотрудникам на общую сумму более 72 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по результатам прокурорской проверки в отношении директора организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, с апреля 2018 года по март 2019 года генеральный директор общества полностью или частично не выплатил 1 741 бывшему сотруднику зарплату на общую сумму более 72 млн руб. Помимо этого, с января 2013 года по февраль 2019 года он, как утверждают следователи, в корыстных целях вывел из оборота предприятия более 93 млн руб.

«Он также реализовал имущество (земли и помещения) общества по заведомо заниженной стоимости, что повлекло тяжкие последствия в виде невыплаты заработной платы и прекращения деятельности организации», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

На имущество обвиняемого наложен арест.

Напомним, в марте 2019 года компания «РАТЭК-АВТО» подала иск о самобанкротстве.