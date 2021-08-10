Названы условия получения компенсации за осложнения после прививки

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области назвали условия получения выплат за осложнения после вакцинации.

Компенсация возможна при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок, и профилактическими прививками по эпидемическим показаниям.

Уточняется, что денежная компенсация выплачивается пациентам, которые были признаны инвалидами в результате осложнений. Они претендуют на государственное единовременное пособие и ежемесячную денежную компенсацию. Деньги будут перечислять центры социальной поддержки населения за счет средств федерального бюджета.

Отмечается, что единовременное пособие могут назначить родственникам человека, который умер вследствие поствакцинального осложнения. Для оформления выплат необходимо представить документы, которые подтверждают наличие осложнений.

«В Новосибирской области с 2019 года и по настоящее время 7 человек являются получателями ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений», — сообщает пресс-служба министерства.

Напомним, в Новосибирской области продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. По данным на 9 августа, с начала кампании в область поставлено 698 173 дозы вакцины, в регионе от заболевания полностью привились 521 255 человек. Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет — для этого в Новосибирской области нужно привить более 1,3 млн человек. Перед тем, как поставить прививку от коронавируса, необходимо проконсультироваться у врача.

Согласно тексту письма Минздрава РФ от 29 июня, противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются, в частности, гиперчувствительность к компоненту вакцины, беременность и период грудного вскармливания, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, тяжелые формы аллергических заболеваний. Не рекомендуется ставить прививки детям до 18 лет.