Подозреваемого в убийстве новосибирского экс-депутата оставили под стражей

Суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве бывшего начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска, экс-депутата Ивана Митряшина.

Новосибирский районный суд рассмотрел ходатайство старшего следователя следственного отдела по городу Обь СУ СК РФ по Новосибирской области о продлении меры пресечения в отношении 50-летнего Александра Данилова, которого обвиняют в убийстве бывшего депутата горсовета Ивана Митряшина.

«Постановлением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 10.08.2021 продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Данилова А.Н. на 01 месяц 00 суток, а всего до 04 месяцев 00 суток, то есть до 11 сентября 2021 года», — сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что постановление не вступило в законную силу.

Иван Митряшин был убит в мае текущего года. Следствием установлено, что между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт в ходе застолья. Данилов несколько раз ударил руками и ножом мужчину, в результате чего последний скончался в больнице — очевидцы вызвали скорую.

В отношении Александра Данилова возбуждено уголовное дело по части 4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд избрал меру пресечения задержанному в виде ареста сроком на два месяца. По неофициальной информации, подозреваемый является отцом сожительницы экс-депутата.

Напомним, в середине июля прокуратура Кемеровской области направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников вооруженной группы, которых обвиняют разбоях и убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.