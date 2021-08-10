Заместителя полпреда президента в СФО нашли в Омске

Экс-депутат Госдумы РФ от Омской области Олег Денисенко назначен на должность заместителя полномочного представителя президента в СФО, сообщил источник «Континента Сибирь».

Депутат Госдумы пятого и шестого созывов Олег Денисенко назначен заместителем полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. При этом должность самого сибирского полпреда вакантна с апреля текущего года, после того, как Сергей Меняйло покинул пост.

Олег Денисенко родился в 1962 году в Волынской области Украинской ССР. В 1983 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в 1992 году — Военную академию имени Фрунзе, а в 2003 — Российскую академию госслужбы.

С 1996 по 1999 год служил старшим офицером отдела антитеррористического центра ФСБ России в Хабаровске, замначальника боевого отдела управления «Альфа» Центра специального назначения ФСБ. Участвовал в проведении контртеррористических операций в «Норд-Осте» и Беслане, в 2005 году уволился полковником запаса и возглавил совет директоров ОАО «Новко».

С 2007 года был два раза был избран в Госдуму — в 2007 и 2011 годах. Занимал пост зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции. Член фракции КПРФ и постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ по экономике и финансам.

В 2015 году Денисенко принимал участие в выборах губернатора Омской области в качестве кандидата от КПРФ. Он занял второе место с результатом 28.15%. В 2016 году вновь участвовал в выборах депутатов Госдумы.

Напомним, в середине июля стало известно о том, что заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко будет курировать регионы Сибирского федерального округа.