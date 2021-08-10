В рамках «Технопрома-2021» в Новосибирске представят первый в России синхротрон 4-го поколения

На площадке международного научно-технологического форума «Технопром – 2021» в Новосибирске состоится презентация первого в России синхротрона 4-го поколения, сообщает пресс-центр форума «Технопром – 2021».

Форум технологического развития пройдет в рамках Года науки и технологий в Новосибирске с 25 по 27 августа. Площадка объединит участников из более чем 20 стран мира, которые выработают эффективные формы сотрудничества науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства.

Среди гостей и спикеров — руководители федеральных и региональных органов власти, ученые, руководители наукоградов и инновационных центров и бизнесмены.

«Форум “Технопром-2021” проходит в Новосибирской области — регионе, который является одним из центров научных исследований. В Год науки и технологий программа форума сфокусирована на научно-технологических проектах с активным участием молодёжи. В проект программы форума включено около 80 мероприятий, которые тематически разделены на семь направлений: “Прорывные технологии и «мегасайенс»”, “Цифровые технологии”, “Научно-образовательные центры мирового уровня” и другие. Напомню, в соответствии с поручением президента Владимира Путина в этом году отобрали финальную пятёрку НОЦ, всего их 15», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания оргкомитета форума 23 июля.

Основной темой обсуждения станет вопрос обеспечение научно-технологического лидерства России в мире. В рамках форума «Технопром-2021» участникам презентуют несколько передовых проектов, в числе которых первый в России синхротрон 4-го поколения, карбоновый полигон, образовательный кампус НГУ мирового уровня и другое.

«Начиная с 2018 года нам удалось найти свое место в форумной афише Российской Федерации. Мы выбрали свою тематику — это наука, инноватика и связь этих отраслей с индустрией и промышленностью», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Технопром-2021» пройдет в гибридном формате — для международного блока будет организована возможность участия в режиме онлайн. В рамках мероприятия пройдет XII Сибирский форум «Индустрия информационных систем», I Национальный Форум трансфера технологий, XV Сибирская Венчурная ярмарка. Участники бизнеса смогут увидеть и протестировать инновационные, технологические решения на профильной выставке.

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