Приговор по делу «Зимней вишни» в Кемерово отменили из-за коронавируса

Оглашение приговора фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово отложено на неопределённый срок из-за карантина в СИЗО, где находятся несколько подсудимых. Заседание было запланировано на вторник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд Заводского района 10 августа.

По данным главка ФСИН по Кузбассу, в июле в кемеровском СИЗО №1 выявили несколько случаев COVID-19, после чего учреждение закрыли на карантин. Сейчас там проводят контрольный отбор анализов, чтобы выявить бессимптомные случаи заболевания, а новых заключённых временно направляют в другие следственные изоляторы.

Приговор должны были вынести экс-гендиректору собственника ТРЦ «Зимняя вишня» — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой, пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину, охраннику Сергею Антюшину и электромонтеру Александру Никитину. Они обвиняются в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, а также нарушении требований пожарной безопасности. Богданова и Антюшин находятся в СИЗО, а Генин, Бурсин и Никитин — под запретом определённых действий.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По мнению экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева, причиной трагедии мог стать поджог.

Ранее сообщалось о том, что руководство ТРЦ «Зимняя вишня» частично признало вину в произошедшем пожаре. Соответствующее заявление в мае сделали генеральный директор собственника ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок и технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев.