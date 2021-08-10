Глава новосибирского патриотического движения «Защитник» прокомментировал завершение расследования инцидента в Мошково

Председатель координационного совета военно-патриотического движения «Защитник» Андрей Панфёров прокомментировал для «Континента Сибирь» завершение расследования уголовного дела в отношении участников громкого инцидента в Мошково Новосибирской области, закончившегося трагической гибелью одного из задержанных.

В мае экипаж ДПС ГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району преследовал автомобиль, водитель которого не остановился по требованию правоохранителей. Когда в районе посёлка Мошково машина всё же остановилась, один из находившихся в автомобиле мужчин, 19-летний Векил Абдуллаев, стал препятствовать проверке документов своих друзей. Во время попытки его осадить сотрудник полиции случайно выстрелил в него из табельного пистолета. Позже молодой человек скончался в больнице.

Как отметил в беседе с «Континентом Сибирь» Андрей Панфёров, произошедшая ситуация – это результат бытующих в обществе настроений, что полицейские – такие же граждане как все, с ними можно спорить или идти на конфликт. «Люди не видят, к сожалению, в этом ничего предосудительного. И в результате получается, что все говорят, что необходимо соблюдать порядок, и при этом не считают нужным считаться с людьми, которые наделены определенными полномочиями со стороны государства. Молодые люди не остановились по требованию офицеров ДПС для того, чтобы они провели свои законные действия. И в результате произошло непоправимое», – считает Андрей Панфёров.

Руководитель новосибирского военно-патриотического движения «Защитник», выразил надежду, что суд объективно и с соблюдением законов РФ разберется в ситуации: «Безусловно, это трагедия, погиб молодой человек. Но зная из СМИ, как все происходило, я считаю, что в этой ситуации в равной степени виноваты все. Инициирование преследования, и неосторожное обращение с оружием (досылать патрон в патронник опасно, в этом случае, даже если пистолет стоит на предохранителе, может раздаться выстрел), и неподчинение требованиям представителей власти – все это требует очень тщательного разбирательства. Я надеюсь, что будет вынесена объективная оценка».

«Мне хотелось бы обратиться к тем, – сказал Андрей Панфёров, – кто не понимает, как работают силовые структуры. Правоохранительные органы – это структура, представляющее государство, которое отвечает за соблюдение законов на территории нашей страны. И шутить с этим нельзя. Нужно понимать, что силовые органы ежедневно решают серьезные задачи, связанные с бандитскими и террористическими группировками, наркодиллерами, похищением людей и так далее. И если вы видите, что инспектор ДПС махнул палкой, показал встать у обочины или патруль вас остановил, необходимо подчиниться. Потом, если сочтете действия сотрудников неправомочными, можете их обжаловать. Но вначале необходимо подчиниться. Это неукоснительное правило. Тогда инциденты, которые приводят к трагедии, как в Мошково, можно свести к нулю».

Военно-патриотическое движение «Защитник» зарегистрировано 11 июня в Новосибирске. В его координационный совет вошли представители регионального отделения Российского военно-исторического общества, исторического парка «Россия – Моя история», ветераны группы «Альфа», военно-исторических клубов реконструкторов и другие.

Напомним, что ранее Андрей Панфёров в своей авторской колонке предложил организовать всеобщее обсуждение введения смертной казни в стране с учетом произошедшей трагедии в Казани.