Пермский «ЭР-Телеком Холдинг» официально подтвердил покупку крупного B2B-оператора связи «Авантел», основанного в Новосибирске. Сделка позволит холдингу усилить свои позиции в Сибири, однако объединять «Авантел» с другим активом холдинга — «Новотелекомом» — не планируется.

Как и предсказывал 6 августа «Континент Сибирь», компания «Авантел» вошла в состав «ЭР-Телеком холдинга». Информацию об этом изданию официально подтвердили в руководстве обеих компаний.

«Объединение компаний позволит «ЭР-Телекому» существенно укрепить позиции в сегменте услуг для бизнеса и государственных заказчиков, а также на операторском рынке Москвы, Новосибирска, Томска, Барнаула, Нижневартовска, Нефтеюганска, Южно-Сахалинска, Самары и Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении холдинга. Рыночные позиции «Авантела» в Сибири и Москве в «ЭР-Телекоме» оценивают как высокие.

“Cделка имеет для нас стратегическое значение. Она способствует консолидации рынка, позволяет укрепить наши позиции в столице, Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке, а также выйти в новые регионы, включая Ханты-Мансийский автономный округ.

Мы намерены сохранить лучшие практики и опыт накопленный обеими компаниями», – отметил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев. Его комментарий приводит пресс-служба компании.

На сегодня дочерней структурой «ЭР-Телеком Холдинга» в Новосибирской области является компания «Новотелеком» (работает под брендами «Электронный город», «Дом.ru»). В 2017 году к ней были присоединены новосибирский филиал «ЭР-Телеком Холдинга», местный филиал «Энфорты», а также позднее несколько домофонных компаний. Кроме того, в этом же году «ЭР-Телеком» также приобретал новосибирского оператора «Крафтсвязь». Таким образом, ранее участники рынка не исключали, что новосибирский филиал «Авантела» также может быть со временем присоединен к «Новотелекому».

В самом холдинге такой сценарий развития событий опровергли. «Процесс интеграции «Авантела» будет постепенным и бесшовным. Никаких неудобств и ограничений для текущих и будущих абонентов не предполагается. На текущем этапе мы не планируем присоединять «Авантел» к «Новотелекому» и другим нашим дочерним компаниям в Сибирском регионе. Абоненты продолжат пользоваться услугами и сервисами своего оператора», – пояснили «Континенту Сибирь» в «ЭР-Телеком Холдинге», добавив, что «революционных изменений в кадровой и маркетинговой политике также не предполагается». В «Авантеле» также позитивно оценили сделку с «ЭР-Телеком Холдингом», отметив «Континенту Сибирь», что это откроет перед компанией новые возможности.

Компания «Авантел» предоставляет услуги связи с 2002 года. По собственным данным компании, отраженным на ее сайте, за это время клиентами оператора стали более 12 000 компаний. В их числе банки, издательские дома, медицинские центры и другие предприятия крупного, среднего и малого бизнеса. Помимо базовых услуг, таких как высокоскоростной интернет и телефония, в компании предлагают телекоммуникационные решения «под ключ». По данным сайта компании, «Авантел» работает во всех федеральных округах России, имея филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Нижневартовске, Нефтеюганске, Южно-Сахалинске, Омске, Томске, Барнауле, Губкинском, Кемерово и других городах России. Информация о действующих учредителях «Авантела» в системе Rusprofile отсутствует. По состоянию на 19 июня 2021 года владельцами ООО «Авантел», по информации Rusprofile, являлись Данил Слободской, Олег Маслов и Валентин Мерзликин. Генеральным директором компании с 11 октября 2011 года является Андрей Гончаров. Значимой вехой в развитии «Авантела» была покупка в 2014 году компании «Магистраль Телеком», акционерами которой по данным ФНС изначально являлись МУП «Новосибирский метрополитен», исполнительный комитет ассоциации «Сибирское соглашение», ООО «Телеком Сибирь» и «Антел Холдингс Л.Л.К» (США). Приобретение «Магистраль Телекома» позволило «Авантелу» закрепить за собой 2-ое место на рынке по показателю абонентской базы. О трудностях реализации этой сделки «Континенту Сибирь» ранее рассказывал Сергей Бойко, до 2015 года возглавлявший новосибирский филиал компании, а впоследствии ушедший в политику.

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