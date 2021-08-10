Назван список сибирских вузов-претендентов программы «Приоритет — 2030»

Более 190 российских вузов подали заявки на участие в программе поддержки университетов «Приоритет – 2030». Среди них — сибирские организации высшего образования.

В Сибирском отделении Российской академии наук (СО РАН) 10 августа опубликовали протокол вскрытия заявок на участие в программе государственной поддержки университетов РФ «Приоритет-2030».

От Новосибирской области заявки направили Новосибирский государственный университет (НГУ), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ), Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ), Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) и Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусства (НГУАДИ).

В Томской области принять участие в программе захотели Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Томский политехнический университет (ТПУ), Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), Томский государственный университет (ТГУ), а также Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ).

Заявки на участие в программе государственной поддержки университетов «Приоритет-2030» также подали вузы Кузбасса: Кемеровский государственный университет (КемГУ), Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ имени Т. Ф. Горбачёва), Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ).

От Красноярского края заявки на участие подали Красноярский государственный медицинский университет (КрасГМУ), Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф Решетнева (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), а также Сибирский федеральный университет (СФУ).

В списке заявок также присутствует Алтайский государственный университет (АлГУ) и вузы Иркутской области: Иркутский государственный университет (ИГУ), Иркутский Государственный университет путей сообщения (ИрГУПС), Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ).

Отметим, всего на участие в программе «Приоритет – 2030» подал заявку 191 российский вуз. В результате отбора не менее 100 из них получат ежегодный базовый грант в 100 млн рублей и спецгрант. Предполагаемый срок реализации программы — десять лет.

О запуске «Приоритет-2030» в конце июня объявили в Минобрнауки РФ. Цель программы — сформировать в России свыше 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны к 2030 году.

Напомним, накануне Минобрнауки РФ порекомендовало переводить не привитых от COVID-19 студентов на удаленное обучение в зависимости от эпидситуации в регионе. Также, ведомство предлагает раздельно проводить сессии таких студентов, а при заселении в общежитие — спрашивать справку о вакцинации от коронавируса.