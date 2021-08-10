Инвестиции в повышение производительности труда в Новосибирской области в 2021 году превысят 50 млн

Власти Новосибирской области планируют к 2024 году вовлечь в нацпроект повышения производительности труда не менее 200 предприятий региона. В 2021 году на реализацию нацпроекта в области предусмотрено более 50 млн рублей, включая 35,5 млн федеральных средств.

В реализацию национального проекта повышения производительности труда в Новосибирской области к 2024 году будет включено не менее 200 предприятий базовых отраслей экономики региона. Кроме того, власти планируют обучить инструментам бережливого производства не менее 2,5 тыс. работников участников нацпроекта и вовлечь в программы обучения по линии минэкономразвития РФ «Лидеры производительности» порядка 300 линейных руководителей предприятий.

В 2021 на реализацию проекта на территории области запланировано более 50 млн рублей, в том числе 35,5 млн рублей – средства федерального бюджета. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции рассказала начальник управления занятости регионального министерства труда и социального развития Ольга Лаврова.

Напомним, для реализации федерального проекта по адресной поддержке повышения производительности труда на предприятиях в Новосибирской области летом 2018 года на базе Агентства инвестиционного развития (АИР) был создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Как рассказала в ходе пресс-конференции директор РЦК Камилла Волосская, сейчас в активной фазе работы центра находятся четыре проекта: «Купинское мороженое», «Здравмедтех-Новосибирск», «С2 Групп» и хлебообъединение «Восход».

В июне были «закрыты» два первых проекта РЦК с компаниями «Континент Окон» и «Обувь России». По словам Камиллы Волосской, «Континент Окон» был первым предприятием в Новосибирской области, которое зашло в проект под управлением регионального центра компетенций, став при этом лидером по количеству работников, прошедших обучение. «Время протекания рабочих процессов на этом предприятии в «пилотном» потоке сократилось примерно на 16%, если мерить в часах, это примерно 14 часов рабочего времени мы высвободили», — уточнила Камилла Волосская.