Андрей Шимкив отчитался о работе новосибирского областного парламента перед замгенпрокурора России

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин оценил работу правоохранительной системы и властей Новосибирской области по итогам первого полугодия 2021 года на расширенном заседании прокуратуры региона 9 августа. В мероприятии принял участие спикер областного парламента Андрей Шимкив.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области, одним из существенных результатов работы Дмитрий Демешин назвал меры прокурорского реагирования по корректировке более трёх тысяч нормативных актов органов власти и местного самоуправления. При этом он отметил, что до конца это задача пока не решена – ряд муниципальных уставов ещё предстоит привести в соответствие с Конституцией РФ, как это было сделано в случае с законодательством на региональном уровне.

За приведение областных законов в соответствие с федеральными замгенпрокурора поблагодарил спикера регионального парламента Андрея Шимкива и всех законодателей Новосибирской области.

Дмитрий Демешин подчеркнул, что на особом контроле должны оставаться оплата труда, лекарственное обеспечение, качественное и своевременное оказание медицинской помощи, своевременное выполнение капремонта домов, расселение жилья и восстановление прав обманутых дольщиков.

В числе других первоочередных задач заместитель генпрокурора назвал системный надзор в сферах взаимодействия с малым и средним бизнесом, охрану окружающей среды, промышленную безопасность и ЖКХ. По мнению Дмитрия Демешина, приём предпринимателей посетившего регион генпрокурора РФ Игоря Краснова показал неэффективность существующего надзора в области защиты прав бизнесменов, а также развития инвестиционного климата и территорий опережающего развития.

«Непонятно, в обмен на что они получают преференции. И самое главное, почему снижение налогооблагаемой базы и прочие преференции не влекут за собой улучшение жизни людей и развитие инвестиционного климата», — отметил Дмитрий Демешин.

Заместитель генпрокурора России также поручил прокуратуре объективно оценить действующие контракты по ремонту дорог с привлечением следственных органов, отметив бездействие властей. Как предположил Дмитрий Демешин, половина дорожных участков в Новосибирской области не соответствует нормативам, а не 30%, как гласит статистика.

Как отметил генпрокурор, магистрали, по которым заключены контакты, перекрыты годами, а работы на них не ведутся, отчего дорожная обстановка только ухудшается. Он привёл данные, согласно которым на исполнении находятся более 160 решений судов о ремонте дорог, на которых работы выполнены с дефектами. Более ста из этих дорог находятся в Новосибирске, на 45 нарушения не устранены.

Дмитрий Демешин также раскритиковал контроль прокуратуры над реализацией в регионе нацпроектов и строительством новой ледовой арены в Новосибирске. Он подчеркнул, что надзорный орган не должен ограничиваться вынесением предостережений региональным министерствам, контролирующим возведение объекта. По мнению Демешина, следует принимать более эффективные меры воздействия на чиновников, вплоть до их привлечения к административной ответственности.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил результативность работы областного парламента с прокуратурой региона. Он подчеркнул, что с момента проведения предыдущей коллегии был принят ряд важных решений. В их числе – областной закон об особо охраняемых природных территориях.

«Любителям перекраивать особо охраняемые природные территории в коммерческих интересах однозначно сказано «стоп». Теперь любое поползновение «раздербанить» особо охраняемые природные территории, какими бы благими намерениями оно не обосновывалось, должно пройти жесткий прокурорский ценз», — сказал Андрей Шимкив, напомнив о жёсткой позиции президента России по вопросу охраны природных территорий, а также о том, что к 2024 году площадь особо охраняемых территорий в РФ, согласно нацпроекту «Экология», должна увеличиться на пять миллионов гектаров.

Спикер поблагодарил коллег за качественную экспертизу при проработке принятого в феврале закона. Он напомнил, что сейчас его формулировки оспариваются в суде, но в ближайшее время этот вопрос будет решён.

Андрей Шимкив напомнил и об инициативе прокуратуры Новосибирской области, которую поддержали глава региона и областные депутаты, — направить более миллиарда рублей на решение жилищных проблем детей-сирот и обманутых дольщиков, а также о новой для региона социальной выплате на приобретение жилья детям-сиротам.

«Реализация этих решений уже начата, приняты все необходимые подзаконные нормативно-правовые акты. В отношении обманутых дольщиков я знаю, что сейчас прокуратура обсуждает с правительством области вопрос о разработке законопроекта, который бы аккумулировал меры социальной поддержки для обманутых дольщиков. Мы эту инициативу полностью поддерживаем и готовы принять участие в разработке этого законопроекта», — заверил Андрей Шимкив.

Председатель областного парламента также отметил эффективность обсуждения насущных вопросов в формате рабочих групп комитетов регионального Заксобрания с сотрудниками прокуратуры.

«Обсуждение самых принципиальных вопросов в таком формате позволяет учесть максимальное количество мнений. Особенно важно, что любое из предложений прямо на месте может получить оценку прокуратуры. И на заседание комитета рабочие группы выносят уже выверенные решения», — отметил Андрей Шикмкив, поблагодарив коллег за совместную работу.

Напомним, замгенпрокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережения главе минтруда и соцразвития Новосибирской области Ярославу Фролову и министру транспорта региону Анатолию Костылевскому.