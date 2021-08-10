МТС зафиксировала значительный рост популярности конвергентного тарифа, включающего сразу несколько услуг: в июле 2021 года количество новосибирских абонентов, пользующихся пакетными тарифами, выросло в три раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook директор филиала ПАО «МТС» в Новосибирской области Александр Соловенчук.



По данным МТС в июле текущего года доля подключений пакетных тарифов для семьи превысила 80%, тогда как в июле 2020 года этот показатель был менее 40%. Такая популярность — следствие формирования новых потребительских привычек у абонентов Новосибирска и области: приобретать несколько услуг у одного провайдера намного выгоднее и удобнее. Семейные тарифы позволяют объединить на одном лицевом счете не только ТВ и домашний интернет, но и возможность разделить пакет минут, SMS, мобильного интернета с членами семьи, годовая экономия за счет пакетного пользования составляет, по данным МТС, в среднем от 8 000 рублей.

Наибольшую динамику спроса на пакеты цифровых услуг МТС показали жители Родников в Калининском районе Новосибирска, а также левобережные Затулинка (Кировский район) и Краснообск.

«Использовать пакетные предложения гораздо выгоднее, чем подключать каждую услугу отдельно: они позволяют абонентам экономить до 40 процентов ежемесячно и платить за один счет вместо нескольких. Очевидно, что новосибирские потребительский рынок показал высокий спрос на решение, оптимальное по цене, качеству и совокупному набору опций», – отметил Александр Соловенчук.