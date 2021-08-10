Задымление в Красноярском крае сохраняется в 800 населённых пунктах – МЧС

Атмосферный воздух остаётся задымлённым из-за лесных пожаров в Якутии более чем в 800 населённых пунктах Красноярского края. Об этом сообщили в региональном управлении ГУ МЧС 10 августа.

Как уточнили в ведомстве, задымление сохраняется в 869 населённых пунктах и 33 муниципальных образованиях Красноярского края. Накануне смог охватил 954 населённых пункта и 41 муниципальное образование региона.

По данным Среднесибирского УГМС, метеорологические условия, способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей, сложатся в четверг – ветер усилится до пяти-десяти метров в секунду.

Из-за смога утром 10 августа аэропорт Красноярска задержал более десяти рейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, самолёты не смогли вовремя улететь в Новосибирск, Москву, Якутск, Иркутск, Норильск, Анапу, Ошу и Анталью. Не прибыли в запланированное время также рейсы из Кемерова, Абакана, Новосибирска и Норильска.

Напомним, в Красноярске с 17 часов 7 августа до 17 часов 10 августа действует режим неблагоприятных метеоусловий. Из-за лесных пожаров в Якутии концентрация ряда вредных веществ в городском воздухе превысила предельно допустимые нормы.

На фоне сложившейся ситуации в Instagram появилось видеообращение семилетнего красноярского школьника к президенту России Владимиру Путину. В нём мальчик просит главу государств помочь решить экологические проблемы города, с которыми, судя по меткам к посту, пока не справился губернатор региона Александр Усс.