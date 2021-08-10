Едва успевший помириться с энергетиками элитный коттеджный поселок под Новосибирском банкротят налоговики

Налоговая служба потребовала признать несостоятельным ТСЖ «Золотая долина», управляющее одноименным элитным коттеджным поселком между Новосибирском и Бердском, рядом с Обским водохранилищем. Ранее банкротства ТСЖ требовали энергетики, однако дело завершилось мировым соглашением.

Сообщение о поступившем заявлении межрайонной ИФНС № 13 по Новосибирску опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Налоговая требует признать банкротом ТСХ «Золотая долина» из-за долга в размере более полумиллиона рублей, дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Это уже второй банкротный иск, направленный в текущем году в адрес «Золотой долины». В мае текущего года признать ТСЖ несостоятельным потребовал «Новосибирскэнергосбыт», сумма долга составила более 600 тыс. рублей. Ранее энергетики уже подавали ряд исков к «Золотой долине», требуя взыскать долги по оплате электроэнергии. Арбитраж требования удовлетворил. Суд с энергетиками в июле текущего года завершился мировым соглашением. Должник обязался выплатить требуемую сумму частями, до конца сентября текущего года, в итоге банкротства «Золотая долина» избежала.

По данным Rusprofile, сейчас в отношении ТСЖ «Золотая долина» ведутся исполнительные производства на общую сумму около двух миллионов рублей. Коттеджный поселок «Золотая долина» находится между Бердском и Новосибирском, на территории Морского сельсовета рядом с Обским водохранилищем. Согласно сайту «ТСЖ» Золотая долина», в 2018 году в числе членов товарищества значились известный новосибирский бизнесмен Сергей Проничев, сооснователь управляющей компании «Фермер-центр» Игорь Крамич и один из создателей «Федерации сноуборда России» Антон Благовидов.

Строительство поселка началось в 2006 году, застройщиком выступало МУП «СоИС» (Советский ИнвестСтрой). В 2012 году СМИ сообщали о серьезных коммунальных проблемах, начавшихся в поселке. Сейчас коттедж площадью около 500 кв. м в этом поселке стоит примерно 20 млн рублей.