Седьмой Арбитражный суд 9 августа отменил решение первой инстанции об отказе в иске мэрии Новосибирска. Муниципалитет просил признать объект по улице Кирова у станции метро «Октябрьская» незаконной постройкой и снести его.

В Новосибирске могут снести двухэтажное здание с террасой на крыше, которое пустует почти десять лет. В 2ГИСе оно отмечено как долгострой по адресу: ул. Кирова, 44. С 2017 года строение площадью 763,7 кв.м., предназначение под кафе (закусочная), находится в аренде ООО «Веста» (согласно сервису Rusprofile директор организации – Дмитрий Поспелов, учредитель Ксения Дедюхина). Ранее по договору аренды от 21.02.2011 земельный участок, на котором стоит объект, муниципалитет передал для размещения временного объекта ООО «ГринПарк».

Мэрия Новосибирска, ссылаясь на то, что срок действия договора аренды земельного участка истек, возведение спорного объекта было осуществлено без получения необходимой разрешительной документации и сохранение спорной самовольной постройки нарушает права муниципалитета, обратилась с иском в Арбитражный суд Новосибирской области. Однако суд принял во внимание, что «право собственности общества с ограниченной ответственностью «Грин Парк», а впоследствии и общества с ограниченной ответственностью «Веста» на спорный объект зарегистрировано 16.08.2013 и 12.04.2014, соответственно, соответствующие сведения внесены в единый государственный реестр недвижимости, в связи с чем у мэрии города Новосибирска имелась возможность узнать о наличии на сдаваемом в аренду земельном участке объекта капитального строительства с указанной даты и не могла не знать о наличии такого объекта при передаче земельного участка в аренду».

Кроме того, суд учел заключение экспертизы, предоставленной ООО «Веста», что здание построено без нарушений «несущие, межэтажные и наружные конструкции находятся в работоспособном состоянии, техническое состояние объекта – работоспособное, место расположения обследуемого здания не выходит за границы «Красной линии» и не создает угрозу жизни и здоровью граждан». Свою роль сыграло и то, что истек срок исковой давности. В итоге, Арбитражный суд Новосибирской области в иске мэрии отказал.

Тем не менее, Седьмой Арбитражный суд г. Томска отменил решение суда первой инстанции полностью и постановил принять по делу новый судебный акт. Стоит обратить внимание на то, что в составе судейской коллегии М. А. Фертиков. Это тот же судья, что принял решение о сносе здания в Первомайском сквере в Новосибирске, где работают рестораны Park Café и «Перчини». Впрочем, как рассказал «Континенту Сибирь», один из собственников здания Константин Козлов, ООО «Антрацит» готовит апелляционную жалобу на решение 7 арбитражного суда: «Раз мы вступили в судебную тяжбу, доведем до конца, дойдем до высшей инстанции».