Расследование дела друзей Векила Абдуллаева завершено в Новосибирской области

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении участников громкого инцидента в Мошково Новосибирской области, закончившегося трагической гибелью одного из задержанных. Мужчины обвиняются в нападении на полицейских.

Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области 9 августа, Илькин Исмаилов, Руслан Курбанов и Турал Курбанов, каждый в зависимости от своей роли, обвиняются по ч. 1 ст. 318, ст. 319, ч. 2 ст. 162 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти; разбой).

В мае экипаж ДПС ГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району преследовал автомобиль, водитель которого не остановился по требованию правоохранителей. Когда в районе посёлка Мошково машина всё же остановилась, находившийся в салоне Руслан Курбанов отказался предъявлять полицейским удостоверяющие личность документы и напал с оскорблениями на сотрудника патруля. Позже к нарушителю присоединился также находившийся в автомобиле Илькин Исмаилов.

После того, как видеозапись произошедшего была обнародована в СМИ, Руслана Курбанова узнал мужчина, ранее пострадавший от его действий. Как выяснилось, в октябре 2020 года Курбанов напал на прохожего в ответ на замечание по поводу парковки автомобиля, и стал его избивать. Через некоторое время к нему присоединился его брал Турал Курбанов. Оба потребовали от потерпевшего денег.

«В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, а по завершении ознакомления уголовное дело будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщили в следственном комитете.

Напомним, один из находившихся в автомобиле мужчин во время задержания в Мошково, 19-летний Векил Абдуллаев, стал препятствовать проверке документов своих товарищей. Во время попытки его осадить сотрудник полиции случайно выстрелил в него из табельного пистолета. Позже молодой человек скончался в больнице.

В отношении полицейского, выстрелившего в мужчину, Александра Гусева, возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК) и «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Сейчас правоохранитель отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

После произошедшего появилась информация об угрозах со стороны земляков погибшего мужчины.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс – оценку действиям полицейского дали как новосибирские, так и федеральные политики.