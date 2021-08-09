Предосеннее похолодание ожидает новосибирцев в ближайшие дни

В течение недели температура воздуха в Новосибирске начнёт падать. Похолодание будет сопровождаться грозами и сильным ветром, сообщили в мэрии города со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.

По данным синоптиков, с 10 по 12 августа в Новосибирске ожидаются дожди, а порывы ветра будут доходить до 14 метров в секунду.

Ночная температура во вторник, 10 августа составит +15…+17 градусов, днём потеплеет до +24…+26. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, днём порывы до 13 метров в секунду. Ночью и днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

В среду, 11 августа, ночью ожидается +14…+16 градусов, днём — +21…+23. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Временами пройдут дожди с грозами.

В ночь на четверг, 12 августа, похолодает до +13…+15 градусов, днём будет +19…+21. Ветер восточный и северо-восточный, 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Местами пройдут дожди с грозами.

Ранее синоптики сообщали о том, что в российских регионах август будет тёплым.