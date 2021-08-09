В правительстве Новосибирской области сообщили о росте доходов регионального бюджета

Динамика роста доходной части бюджета Новосибирской области в первом полугодии 2021 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила более ста миллиардов рублей, сообщил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко на заседании областного правительства 9 августа.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на Виталия Голубенко, все доходы областного бюджета в первом полугодии 2021 года составили порядка 102 млрд руб. с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года около 130%

«Это серьёзная положительная динамика доходной части бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собственных доходов поступило более 71,7 млрд рублей, с приростом к первому полугодию 2020 года на 27,7%», — говорится в сообщении областного правительства.

По данным министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, позитивная динамика обусловлена ростом налоговой базы в отдельных отраслях экономики, в том числе в обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговле и финансовой деятельности, а также федеральными решениями. Речь идёт об отмене ЕНДВ с 2021 года, увеличении с 2021 года дополнительного норматива отчисления акцизов на нефтепродукты с 8,4% до 16,4%, а также отсрочке и отмене авансовых платежей в 2020 году для отраслей, пострадавших от ограничений деловой активности.

Расходы областного бюджета в первом полугодии 2021 года составили 97 млрд руб., а превышение доходов над расходами – 4,8 млрд руб.

Напомним, в июле сообщалось, что на строительство соцобъектов в Новосибирской области не хватает 12,4 млрд руб. Эти средства планируется дополнительно выделить из областного и федерального бюджетов в 2021 году.