Десять человек умерли от COVID-19 за минувшие сутки в Новосибирской области

По данным штаба по предотвращению распространения коронавируса, 9 августа в Новосибирской области от COVID-19 умерли 10 человек.

За прошедшие сутки от заболевания скончался 45-летний мужчина, женщины в возрасте 68, 69, 71, 79, 81, 82, 83 лет, а также две 75-летние женщины. Всего от заболевания в регионе умерли 2 427 человек.

В инфекционных стационарах Новосибирской области с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 4 046 пациентов (8 августа — 3 915), в реанимации лечатся 280 человек (днем ранее — 293). Аппарат ИВЛ требуется 32 пациентам (8 августа — 31).

В Алтайском крае на 9 августа COVID-19 подтвердился у 273 жителей региона (8 августа — 277), скончались 18 человек (днем ранее — 26). В инфекционных стационарах госпиталях с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 2 996 пациентов (8 августа — 2 988). Количество тяжелобольных — 771 (8 августа —778), на аппаратах ИВЛ находятся 243 человек (8 августа — 237).

В Кузбассе коронавирус выявили у 194 человек (8 августа — 192), скончались пять пациентов (днем ранее — 6). На двухнедельной изоляции, в инфекционных госпиталях, обсерваториях находятся 12 865 человек (8 августа — 13 163).

Отметим, в Новосибирской области зафиксирован спад прироста заболеваемости COVID-19. В связи с уменьшением количества госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе планируется обратное перепрофилирование «ковидных» госпиталей. Ряд «коронавирусных» ограничений будут сняты уже осенью текущего года.

В новом учебном году новосибирские школы планируют работать в очном формате, при этом ряд студентов вузов могут перевести на удаленное обучения — в Минобрнауки России рекомендовали оставить на «удаленке» не привитых от заболевания студентов, в зависимости от эпидситуации в регионе.