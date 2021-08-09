Производство новосибирской «ЭпиВакКороны» увеличат в шесть раз

Производство новосибирской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКороны» вырастет с 1,5 млн доз до 10 млн в месяц к концу 2021 года, сообщил ТАСС генеральный директор «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин.

Новосибирская компания «Вектор-БиАльгам», расположенная в поселке Кольцово, ускорила модернизацию своего производства. Компания планирует масштабировать выпуск вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» с 1,5 млн доз в месяц до 10 млн доз ежемесячно к концу года.

«В конце сентября — начале октября закончится модернизация производства, выпуск увеличится до 10 млн доз в месяц. Сейчас заканчивается запуск оборудования. Никто не ожидал, что спрос настолько вырастет. И это одна из причин, почему пришлось ускорить модернизацию. Можно сказать, что этот спрос подтолкнул быстрее все делать», — отметил Леонид Никулин.

По словам гендиректора «Вектор-БиАльгам», увеличение производства направлено в первую очередь на обеспечение внутренних нужд России, однако к препарату также проявляли интерес из-за рубежа.

Напомним, препарат поступил в гражданский оборот в феврале и вызвал критику среди представителей научного сообщества и самих привитых. Руководство центра «Вектор» отмечало, что у половины добровольцев, получивших вакцину, через девять месяцев не нашли антител.

Из-за отсутствия промежуточных итогов испытаний препарата активисты требовали приостановить вакцинацию населения, так как, по их мнению, его эффективность не доказана. Отметим, клинические исследования вакцины планируется завершить к осени.

В начале августа ученые провели исследование эффективности препарата. Согласно результатам, антитела к COVID-19 нашли у 79% добровольцев, при этом у 15% их уровень оказался низким. Доля заразившихся коронавирусом после прививки «ЭпиВакКороной» составила 0,5%.