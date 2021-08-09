Руководство красноярского завода «РусАл» судят за загрязнение воздуха

Юлия Моисеева
 
Суд
Фото: pixabay.com

Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение в отношении директора по экологии, охране труда и промышленной безопасности регионального филиала завода «РусАл». По версии правоохранителей, руководитель предприятия допустил загрязнение атмосферы.

По версии следствия, с апреля 2018 года по февраль 2021 года на красноярском заводе «РусАл» работало оборудование по производству алюминия, загрязняющее воздух хлористым водородом, или гидрохлоридом. Вещество относится ко второму классу опасности.

Как отмечают в прокуратуре Красноярского края, превышение норматива выброса гидрохлорида было зафиксировано как в самом источнике загрязнения, так и на границе санитарно-защитной зоны.

«После прокурорского вмешательства АО «Русал Красноярск» приобретено и установлено дополнительное газоочистительное оборудование. По результатам контрольной проверки отбора проб промышленных выбросов и атмосферного воздуха превышений предельно допустимых норм не установлено», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело будет рассмотрено в Советском районном суде Красноярска.

Напомним, в Красноярске с 7 августа действует режим неблагоприятных метеоусловий. Из-за лесных пожаров в Якутии в атмосферном воздухе города на протяжении трёх дней фиксируется повышенное количество вредных выбросов.

Красноярский край неоднократно признавался одним из наиболее загрязнённых регионов страны. С очередной жалобой на экологию края на днях выступил семилетний школьник – он записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

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