«Бэст Прайс» направил банкротящейся новосибирской «НСК Холди» требования на сумму около 100 млн рублей

Компания «Бэст Прайс», ранее скупившая долги «Холидея» у «НСК Холди» и подавшее позже десятки исков к ритейлеру-банкроту в арбитраж, направила 27 заявлений о включении в реестр кредиторов теперь уже самой «НСК Холди» на общую сумму около 100 млн рублей.

О том, что компания «Бэст прайс» направила 27 заявлений с требованием о включении в реестр кредиторов «НСК Холди» сообщил конкурсный управляющий банкротящегося ритейлера Кирилл Ноготков на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротствах. Общая сумма требований составила около 100 млн рублей. В сообщении уточняется, что все требования возникли на основании договоров поставок и переуступки прав.

Напомним, процедура наблюдения в ООО «НСК Холди» была введена в декабре 2020 года. Признать компанию несостоятельной ранее потребовали компании «Складские логистические системы», «Союз», а также бизнесмен Ерванд Сукиасян. Сумма требований на момент подачи первого иска «Союзом» составила 637 тыс. рублей. Сейчас компания находится в конкурсном производстве.

Ранее компания «Бэст Прайс» выкупила долги основанной Николаем Скороходовым компании «Холидей» у «НСК Холди», которой руководит Скороходов. «Бэст Прайс» связывают с сооснователем и бенефициаром «Холидея».

В сентябре прошлого года кемеровская торговая компания «Скарлетт» потребовала привлечь к субсидиарной ответственности по долгам обнакротившегося «Холидея» самого Николая Скороходова и, в том числе, «Бэст Прайс» и управляющую структуру сети магазинов «Фермер-центр». Руководитель «Бэст Прайс» Игорь Крамич также является соучредителем «ФЦ Сибирь».