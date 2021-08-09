Участники рынка уже присматриваются к новому сообществу для предпринимателей, а первое заседание клуба состоится в рамках «VIII Международного форума технологического развития», который пройдёт с 25 по 27 августа 2021 года.

Площадка для диалога бизнесменов с представителями инфраструктуры поддержки экспорта, органов региональной власти, общественных объединений и федеральных экспертов создана на базе регионального Центра поддержки экспорта в начале августа 2021 года, но уже имеет порядка 10 заявок на участие от различных организаций.

В рамках мероприятий клуба его члены смогут обсудить вопросы логистики, условия предоставляемых мер господдержки, таможенного оформления грузов. Также на площадке клуба экспортёры смогут обменяться идеями по развитию бизнеса и найти партнёров для совместных проектов. А центр поддержки предпринимателей «Мой Бизнес», под эгидой которого и сформирован клуб, поможет связать участников объединения с их зарубежными контрагентами.

Членство в клубе – добровольное и бесплатное. Оно доступно как для предпринимателей малого и среднего сегмента, так и для представителей крупного бизнеса. Планируется, что встречи участников сообщества будут проходить как минимум раз в квартал.

В центре «Мой бизнес» сообщили, что для участников «Клуба экспортёров» будет создан единый канал связи в виде особого чата в Telegram. Первое заседание клуба состоится в рамках «VIII Международного форума технологического развития», который пройдёт с 25 по 27 августа 2021 года.

Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» и председатель Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Соколов, предприятие которого занимается экспортом зерновых в КНР, в комментарии «Континенту Сибирь» рассказал, что это распространённая практика и свои клубы экспортёров есть и в рамках центров «Мой бизнес» и у «ОПОРЫ РОССИИ».

По мнению Сергея Соколова, создание Клуба экспортёров именно сейчас весьма своевременно: «в Новосибирской области также накопилась критическая масса экспортёров, которых нужно как-то организовывать и объединять, так что такой клуб у нас весьма востребован. Тем более что там предполагается некий навигатор по мерам господдержке и возможность контакта с контрольно-надзорными органами в сфере экспорта».

Собеседник «Континента Сибирь» заявил, что АО «Новосибирскхлебопродукт» уже заинтересовалось членством в объединении: «Наша компания будет участвовать в работе клуба и уже готовит заявку для этого».

Подать заявку на членство в бизнес-клубе можно по электронной почте shirockaya@mbnso.ru, телефону 8-800-600-34-07 (доб. 228) или +7 913 985 24 26. Количество участников не ограничено.