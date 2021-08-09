В Новосибирской области от коронавирусной инфекции уже вакцинировалось более 599 тысяч человек. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве, которое прошло 9 августа, рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

Глава минздрава подчеркнул, что учреждения здравоохранения работают в режиме повышенной готовности. Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции продолжается в Новосибирской области.

«В общей сложности на территорию Новосибирской области поступило 684 113 доз вакцины. Последнее поступление было 4 августа – 70 тысяч 260 доз «Гам-КОВИД-Вак», все они распределены по медучреждениям. Первым компонентом привито 599 685 человек, двукратно – 505 490 жителей Новосибирской области», — заявил Константин Хальзов.

Он также добавил, что с нарастающим итогом всего коронавирусной инфекцией в Новосибирской области заболели 54 495 человек, выписано с выздоровлением 45 607 новосибирцев. За последние сутки госпитализация потребовалась 71 пациенту, в стационаре находятся 4 046 человек. Общий коечный фонд составляет 5 270 койки.

«Случаев заболеваемости ОРВИ за неделю зарегистрировано – 14 382, случаев гриппа на территории Новосибирской области не зарегистрировано», — уточнил министр здравоохранения.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, как проходит вакцинация в Новосибирске, и где можно поставить прививку без очередей.