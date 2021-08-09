Губернатор Андрей Травников назначил нового руководителя Контрольного управления Новосибирской области

Жанна Гладкова
 
Миниатюра для: Губернатор Андрей Травников назначил нового руководителя Контрольного управления Новосибирской области
Начальник Контрольного управления Новосибирской области Светлана Шарпф. Фото Сергея Мордвинова

Сегодня на оперативном совещании глава Новосибирской области Андрей Травников представил нового начальника Контрольного управления Новосибирской области – Светлану Шарпф.

Как проинформировал коллег руководитель региона, к исполнению обязанностей начальника Контрольного управления приступила Светлана Шарпф, ранее занимавшая должность заместителя министра финансов и налоговой политики Новосибирской области. «Сегодня Светлана Леонидовна приступила к руководству важным для всех нас управлением, прошу оказывать ей всевозможное содействие», – сказал Андрей Травников.

Светлана Шарпф окончила Новосибирский госуниверситет экономики и управления (Нархоз) по специальности «Финансы и кредит» (специализация — «Государственные и муниципальные финансы») в 2000 году. В правительство Новосибирской области пришла еще студенткой, на практику, и вот уже более 17 лет работает в региональном исполнительном органе.

Контрольное управление в структуре правительства Новосибирской области появилось при губернаторе Василии Юрченко в 2012 году. В его функции в том числе входит контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Управление подчиняется непосредственно губернатору. С 2012 года должность начальника Контрольного управления Новосибирской области занимал Денис Рягузов

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