Губернатор Андрей Травников назначил нового руководителя Контрольного управления Новосибирской области

Сегодня на оперативном совещании глава Новосибирской области Андрей Травников представил нового начальника Контрольного управления Новосибирской области – Светлану Шарпф.

Как проинформировал коллег руководитель региона, к исполнению обязанностей начальника Контрольного управления приступила Светлана Шарпф, ранее занимавшая должность заместителя министра финансов и налоговой политики Новосибирской области. «Сегодня Светлана Леонидовна приступила к руководству важным для всех нас управлением, прошу оказывать ей всевозможное содействие», – сказал Андрей Травников.

Светлана Шарпф окончила Новосибирский госуниверситет экономики и управления (Нархоз) по специальности «Финансы и кредит» (специализация — «Государственные и муниципальные финансы») в 2000 году. В правительство Новосибирской области пришла еще студенткой, на практику, и вот уже более 17 лет работает в региональном исполнительном органе.

Контрольное управление в структуре правительства Новосибирской области появилось при губернаторе Василии Юрченко в 2012 году. В его функции в том числе входит контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Управление подчиняется непосредственно губернатору. С 2012 года должность начальника Контрольного управления Новосибирской области занимал Денис Рягузов