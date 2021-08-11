В традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за кулисами», траттории «Тесту Место», ресторана Poke Top Яна Фомина рассказала о книге Владимира Тарасова «Технология жизни. Книга для героев».

– Я всегда любила читать, но не художественную литературу. Мне нравятся книги, после которых ты начинаешь больше понимать окружающее, формируешь свое мировоззрение. А еще лучше, когда после прочтения я узнаю что-то новое и это могу сразу использовать в бизнесе или в отношениях с другими людьми.

Читать литературу по саморазвитию не так просто, здесь нужно обсуждать, комментировать, разбирать на примерах, именно поэтому я вступила в книжный клуб. Его ведет психолог Михаил Касаткин, которого вы могли наблюдать на ТВ по первому каналу. Наш клуб только для девушек, мы читаем книги, которые помогают выстроить гармонию между личной жизнью и бизнесом. Одной из последних книг, которая вошла в ТОП моих настольных произведений, стала «Технология жизни. Книга для героев» Владимира Тарасова.

Эта книга о мужской философии, и мы начали ее читать, чтобы лучше понимать противоположный пол и, конечно, что-то подчеркнуть для формирования своего поведения. Но в процессе я поняла, что произведение четко выражает мою собственную философию. Мне откликнулись многие вещи, о которых я ниже напишу, да и остальные участницы клуба это подтвердили. Сама книга состоит из коротких притч, которые можно толковать по разному, но в них заложен определенный смысл и его как раз мы обсуждали с членами клуба. Думаю, что удалось понять все мысли автора и в итоге добраться до истины.

Я выделила для себя несколько мыслей, которые применяю в жизни или начинаю так рассуждать. Основное — это наш путь, что такое путь? Это каждый понимает сам. Для меня путь — это призвание, которое когда-то я выбрала сама и теперь оно выбирает меня. Первое, что откликнулось: «Сначала мы выбираем путь, потом путь выбирает нас».

И после этого тезиса я окончательно решила, что продаю нашу студию латиноамериканских танцев Latina Top, потому что мой путь ресторатора. И я его выбрала и хочу в нем расти, сразу появились планы развития покешной Poke Top, увеличения площади и позиций в меню. Я была поражена, насколько автор четко понял меня, а я его. И уже сейчас сделка по продаже в стадии оформления.

Многое я усвоила как руководитель. Например, важно, что нам стоит заниматься только развитием бизнеса, а не вникать в операционные процессы. Зачем контролировать сотрудников, если не произошло наводнения, которое могло бы послужить причиной неисполнения задачи?

Хороший руководитель сначала выстраивает процессы, а потом ставит цели, а на задачи сотрудники уже разбивают их самостоятельно. Иначе, зачем другие сотрудники. А плохой руководитель ставит задачи и следит за их выполнением.

И наказание возможно только от того, к кому привязаны, то есть у кого есть авторитет. Тогда потеря моего доверия, как от руководителя, будет уже наказанием. Читая книгу, я помечала себе основные мысли, которые производили впечатление. И это самая малая часть, которой я могу поделиться. Поэтому всем, кому интересно, можете писать мне в социальных сетях и звонить, буду рада дать обратную связь и рассказать дополнительно, чем еще впечатлил автор.

В книге было много о смерти, скорее даже о том, как к ней относиться. Еще один тезис про «дату смерти». Мы не можем знать, молодые или уже старые в свои 28 лет. Ведь, если наша смерть будет в 30, то мы уже старые. А есть мне 50, но я погибну в 90, то получается, что пол жизни еще впереди.

Автор советует выбрать дату смерти и это поможет нам ощущать себя молодым всегда. «Я умру в 95» — это значит, что даже в 70 буду чувствовать, что еще 20 лет для того, чтобы наслаждаться жизнью и я достаточно молодая.

Советую эту книгу всем, не разделяя читателей на мужчин и женщин. Единственное, что тем, у кого есть собственные проекты, в которых они руководят людьми или выстраивают с ними отношения, будет безумно полезно узнать мысли Владимира Тарасова. Это поможет занимать правильную позицию при ведении переговоров, построении команды, общении с клиентами.

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