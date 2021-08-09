Бизнесмен, основатель новосибирской компании ITConstruct Роман Петров поделился с «Континентом Сибирь» своими впечатлениями от пилотирования самолета.

– На работе на день рождения коллеги подарили мне сертификат на полет «Почувствуй себя пилотом». 30 минут в воздухе, взлет с аэродрома Мочище, возможность порулить. Стоимость такого полета на сегодня зависит от времени нахождения в воздухе: можно выбрать 15, 20, 30, 40 минут и час. Наверное, 20 минут и больше является оптимальным, часовой полет интересен тем, что пролетаешь весь город. 15 минут – это совсем мало для полета, на мой взгляд, лучше немного доплатить и полететь чуть больше. Стоимость 30-минутного полета составляла 8900 рублей.

Интерес к таким полетам у меня был давно, и наверное когда-нибудь я бы взял его и сам. Цена на мой взгляд адекватна, потому что это не просто поездка на машине или квадроцикле – техника редкая, маршрут нужно согласовывать, пилот профессиональный. Для подарка это хороший и интересный вариант.

День рождения у меня был в марте, но летать в этом месяце над Новосибирском мне показалось не очень подходящим, поэтому я дождался лета и не прогадал. Первый плюс в том, что сертификат действительно работал. Я знаю людей, которым что-то дарили, а они не получали желаемое. Когда я обратился, то мне предложили варианты дат, за день до полета связались и подтвердили полет (потому что полет мог бы не состояться из-за погоды), скинули карту проезда, контакты пилота, который меня встретил. Я летел из аэропорта Мочище, на удивление там есть кафе, и вообще все прилично обустроено. К организации нареканий нет.

Самолёт веселой желтой раскраски бодро попрыгал по траве, взлетел, мы полетали над полями, лесами, помойкой, «сибирскими Мальдивами» (бирюзовые озера со шлаком от ТЭЦ). Захватили город — пролетели над МЖК. В полете мне дали порулить. Поскольку я боюсь высоты, то подержался за штурвал и вскоре отдал его назад. Опасности не было, потому что самолет учебный, в нем два штурвала, и педали дублируют друг друга у вас и у пилота. Послушал переговоры – в наушниках постоянно кто-то говорил. В общем я долетел до моста, помахал рукой работающим в офисе коллегам и вернулся назад.

Хотел бы полететь второй раз? Не знаю. Самолёт выглядел примерно как мой квадроцикл и летел с такой же скоростью. По приземлении пилот радостно сказал «Уфф, сели»! В общем, экстрим!

Резюмируя: было очень круто и очень понравилось! Я не уверен насчет зимних полётов, но весна и лето хороши для таких воздушных прогулок. Поэтому я бы посоветовал такие полеты своим друзьям и знакомым.