Атомная подлодка «Новосибирск» поступит в ВМФ в 2021 году

Василий Попов
 
АПЛ «Новосибирск»
ОАО «ПО «Севмаш»

Атомная подводная лодка «Новосибирск» поступит на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Военно-морской флот России до конца 2021 года получит три атомные подводные лодки (АПЛ), в числе которыхмногоцелевая АПЛ «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М». Ее должны передать флоту в декабре 2021 года.

Кроме «Новосибирска», на вооружение ВМФ в текущем году поступит стратегическая подлодка  «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А») и носитель беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852).

Судостроительный комплекс АО «ПО «Севмаш» заложил атомную подводную лодку «Новосибирск» в 2013 году. АПЛ стала третьим кораблем в линейке проекта «Ясень-М», в который на данный момент входят подлодки «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск», «Владивосток», «Воронеж». В декабре 2019 году АПЛ «Новосибирск» спустили на воду в Северодвинске.

По данным ТАСС, подлодка «Новосибирск» вошла в список кораблей, которые в июле текущего года вышли на заводские ходовые испытания в море.

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