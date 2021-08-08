Девять человек умерли от COVID-19 за прошедшие сутки в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 8 августа в Новосибирской области зарегистрировано 54 299 случаев коронавируса (+199 за сутки). 45 568 пациентов полностью выздоровели (+44 за сутки).

В Новосибирской области от коронавирусной инфекции за прошедшие судки скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 41 год, 58 лет, 61 год, 74 года и женщины в возрасте 60 лет, 68 лет, 75 лет, 80 лет, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 417 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3915 пациентов, в том числе 52 ребенка. В отделениях реанимации находятся 293 человека. На ИВЛ – 31 пациент.

Всего в Новосибирской области сделано 2 239 849 тестов на коронавирус.

С симптомами ОРВИ за сутки зарегистрировано 1772 обращения.

В Томской области за сутки 8 августа выявлено 122 новых случая заражения коронавирусом, в Кузбассе – 192, в Омской области – 391, в Алтайском крае – 277, в Красноярском крае – 462.

В Новосибирской области от коронавируса привились 502 942 человека, при этом для получения коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать свыше 1,3 млн рублей. В минздраве РФ сообщили, что на сегодняшний день ситуация от COVID-19 стабилизируется. Прирост количества больных, находящихся под наблюдением, по стране замедлился.

«Континент Сибирь рассказывал, как проходит вакцинация в Новосибирске, и где можно поставить прививку без очередей.