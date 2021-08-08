ТУАД снова ищет подрядчика для строительства километра дороги до наукограда Кольцова в Новосибирской области

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области вновь ищет подрядчика на строительство автомобильной дороги «Барышево — Орловка — Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой. Стоимость работ – более полумиллиарда рублей.

Очередной конкурс на строительство магистральной дороги с расчетной скоростью 80 ком/час «Барышево – Орловка – Кольцово» ТУАД объявил 5 августа. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия желающих в них участвовать. Аукцион завершится 27 августа.

По условиям контракта его исполнителю необходимо будет построить дорогу протяженностью 995 метров с шириной земляного полотна 8 метров. Это расстояние от железнодорожного переезда на остановочной платформе Барышево до перекрестка с Векторным шоссе в районе АБК (Новосибирская клиническая районная больница №1). Срок окончания работ – 20 октября 2023 года.

Начальная цена контракта составляет 542,31 млн рублей. Источником финансирования станут средства областного бюджета Новосибирской области.

Напомним, в августе ТУАД опубликовал крупнейшие объекты 2022 года, которые необходимо построить по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области.