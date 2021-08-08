В Великом Новгороде может появиться филиал новосибирской физматшколы

Во время встречи губернаторов на интенсиве «Архипелаг-2121», состоявшемся в Великом Новгороде 1-4 августа, глава Новгородской области Андрей Никитин предложил создать филиал новосибирской физико-математической школы в его регионе.

Губернаторы Новосибирской области Андрей Травников и Новгородской области Андрей Никитин обсудили в Великом Новгороде перспективы сотрудничества регионов. Андрей Никитин отметил, что Новгородская область во многом ориентируется на опыт развития науки, образования Новосибирской области и обозначил два перспективных направления сотрудничества: радиоэлектроника и работа физико-математических школ, – сообщает пресс-служба Новосибирской области.

Андрей Никитин предложил рассмотреть возможность открытия в Новгородской области представительства школы под кураторством новосибирских педагогов. «Чтобы наши дети могли учиться, использовать те знания, технологии и навыки, которые есть в Новосибирске», – прокомментировал свое предложение новгородский губернатор.

Андрей Травников поддержал предложения о сотрудничестве и обещал обсудить с ректором НГУ и директором СУНЦ НГУ создание представительства новосибирской физматшколы в Великом Новгороде. «Мы тоже заинтересованы в обмене опытом – образовательном, педагогическом», – сказал Андрей Травников.

Вторым направлением сотрудничества двух регионов может стать радиоэлектроника. «В нашем регионе сформировался серьёзный радиоэлектронный кластер. И его связи с другими регионами важно развивать и укреплять», – цитирует главу Новосибирской области пресс-служба. Андрей Никитин в свою очередь рассказал, что в Новгородской области есть «неплохой кластер, где мы развиваем инновационную радиоэлектронику». По его мнению, предприятия могли бы объединиться для работы «по каким-нибудь направлениям развития».

На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2121» в Великом Новгороде Андрей Травников представил опыт научно-технологического развития Новосибирской области.

Напомним, в декабре 2018 года Андрей Травников возглавил рабочую группу по направлению образование и наука, созданную в рамках Госсовета при Президенте РФ.

Архипелаг 2121 – проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В этом году 1000 команд прошли обучение и акселерацию у ведущих экспертов и представили свои решения 100 крупным индустриальным участникам, инвестфондам и представителям госсектора.