Расторжение контракта с компанией из Красноярска на строительство детского реабилитационного центра в Бердске признали законным

Арбитражный суд г. Москвы 4 августа отказал строительной компании «Сибиряк» (Красноярск) в иске, в котором строитель просил признать незаконным решение ФАС России и ППК «Единый заказчик в сфере строительства». В нем УСК «Сибиряк» названо уклонившимся от заключения контракта на строительство федерального детского реабилитационного центра в Бердске (Новосибирская область).

Как рассказывал «Континент Сибирь», управляющая строительная компания «Сибиряк» известного красноярского бизнесмена Владимира Егорова, близкого к губернатору Александру Уссу, в январе 2021 года победила на электронном аукционе на подготовку проекта и строительство федерального детского реабилитационного центра на 300 коек в Бердске.

Цена контракта составила 7,4 млрд рублей. Однако перед заключением договора ППК «Единый заказчик в сфере строительства» выяснил, что банковская гарантия, необходимая для заключения контракта, оформлена УСК «Сибиряком» с нарушениями. По условиям аукциона его победитель должен внести на счет заказчика определенную сумму. Если победитель этого не делает сам, то сумму с его счета списывает заказчик. В банковской гарантии, выданной ПАО «Сбербанк России» УСК «Сибиряку», как установил Арбитражный суд, «отсутствует условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии». На основании этого строительная компания признана уклонившейся от заключения контракта.

По решению ППК «Единый заказчик в сфере строительства» подрядчиком строительства детского реабилитацинного центра для оказания высокотехнологичной помощи в Бердске стал российский холдинг «Концерн Титан-2». Эта компания, как писало наше издание, также строит Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в Кольцово Новосибирской области.

Напомним, в апреле этого года в Красноярске был задержан сын Владимира Егорова – Константин Егоров. По предварительной информации, его подозревают в махинациях при поставках оборудования в Красноярскую клиническую больницу.

В конце прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о детском медицинском центре, который будет построен в регионе по поручению президента Владимира Путина. По словам главы региона, к 2024 году должно быть создано два федеральных детских реабилитационных центра мирового уровня. Один в Крыму, и один на территории Новосибирской области.

В федеральном детском многопрофильном реабилитационном центре в Бердске будут проходить реабилитацию дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими заболеваниями и заболеваниями органов чувств. Центр планируется оснастить современным оборудованием, которое позволит использовать инновационные технологии. В том числе – технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированной механотерапии и применение экзоскелетов.