В Новосибирске наблюдается постепенное повышение качества атмосферного воздуха. Во многих районах уровень загрязнения воздуха опустился с отметки 7 до 6.

По данным сервиса Аirvoice, ситуация с состоянием атмосферного воздуха в Новосибирске стабилизируется. На 15.00 7 августа в ряде районов мегаполиса уровень загрязнения снизился на один пункт — с 7 до 6 (по 10-ти балльной шкале).

Так, улучшение воздуха зафиксировано на улицах Арбузова, Горького, Линейной, Немировича-Данченко, Бардина.

Напомним, с вечера 6 августа на территории Новосибирска было замечено задымление атмосферного воздуха из-за лесных пожаров в Якутии, а утром 7 августа город накрыл ещё и плотный туман, из-за которого перенесли около десятка авиарейсов.