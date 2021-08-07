Руководитель филиала научного центра «Вектор» заявил в СМИ о случае заражения огромного числа людей от одного больного коронавирусом в России.

Как утверждает руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов, в стране зафиксирован необычайный случай массового заражения от одного «суперраспространителя».

«В России случай суперсидинга, или суперраспространения, максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1,5 тысячи», — процитировал эксперта ТАСС.

По мнению Александра Семёнова, это уникальный случай, ведь обычно один больной COVID-19 может заразить от 2 до 3 человек, при дельта-штамме — 5−6. Ученый напомнил о соблюдении социальной дистанции и ношении масок, чтобы защитить себя от заражения. Также он предупредил, что свой шанс стать суперраспространителем инфекции есть у каждого.

«Если человек с недомоганием, к примеру, решает ехать на работу, заходит в переполненный вагон метро, затем начинает обниматься с коллегами, то у него есть шанс стать суперраспространителем», — заключил эксперт.

При этом Александр Семенов, следуя медицинской этике, не рассказал подробностей о заражении 1,5 тысяч человек одним больным ковидом.

Напомним, что российские ученые и СМИ ранее уже неоднократно обсуждали тему суперраспространения инфекции. Например, в возможности заражения большого числа поклонников подозревали немецкого певца Тилля Линдеманна, которые дал в марте 2020 года в Москве два концерта, будучи больным коронавирусом. Однако это не получило никакого официального подтверждения. Также в обществе неоднократно поднимался вопрос о рисках заражения прихожан российских церквей в самом начале пандемии.

Ранее стало известно, что несколько ковид-госпиталей Новосибирска вернут к работе по основному профилю, а в Красноярском крае с 7 августа ослабят ограничительные коронавирусные меры на спортивные мероприятия.