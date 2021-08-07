Плотный туман стал причиной задержки порядка десяти авиарейсов из Новосибирска. До пункта назначения не смогли вовремя вылететь более тысячи пассажиров воздушной гавани.

Погодные условия вызвали сбой в работе международного аэропорта Толмачёво в Новосибирске 7 августа. Из-за густого тумана и пониженной видимости диспетчеры аэропорта перенесли более 10 утренних рейсов — об этом корреспонденту «Континента Сибирь» сообщили в колл-центре аэропорта.

Сотрудники аэропорта уточнили, что дополнительно ожидать своего рейса пришлось пассажирам, которые планировали вылет сегодня по расписанию ориентировочно с 7.00 до 10.00.

Напомним, что накануне, 6 августа, новосибирцы отмечали в воздухе дымку, которую сопровождал стойкий запах гари. В Западно-Сибирском гидрометцентре причиной загрязнения атмосферы назвали пожары в Якутии. По данным ведомства, 7 августа метеоусловия должны были улучшиться.