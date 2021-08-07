В новосибирском аэропорту Толмачёво задержали более десятка рейсов

Марина Цурмаст
 
Миниатюра для: В новосибирском аэропорту Толмачёво задержали более десятка рейсов

Плотный туман стал причиной задержки порядка десяти авиарейсов из Новосибирска.  До пункта назначения не смогли вовремя вылететь более тысячи пассажиров воздушной гавани.

Погодные условия вызвали сбой в работе международного аэропорта Толмачёво в Новосибирске 7 августа. Из-за густого тумана и пониженной видимости диспетчеры аэропорта перенесли более 10 утренних рейсов — об этом корреспонденту «Континента Сибирь» сообщили в колл-центре аэропорта.

Сотрудники аэропорта уточнили, что дополнительно ожидать своего рейса пришлось пассажирам, которые планировали вылет сегодня по расписанию ориентировочно с 7.00 до 10.00.

Напомним, что накануне, 6 августа, новосибирцы отмечали в воздухе дымку, которую сопровождал стойкий запах гари. В Западно-Сибирском гидрометцентре причиной загрязнения атмосферы назвали пожары в Якутии. По данным ведомства, 7 августа метеоусловия должны были улучшиться.

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