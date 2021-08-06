Замешанный в скандале с продажей моржей китайцам новосибирский дельфинарий заявил о самоликвидации

Зарегистрированная в Новосибирске компания «Сочинский дельфинарий» объявила о ликвидации юридического лица. Ранее компания была замешана в громком скандале с попыткой продажи моржей в КНР, передачи которых в собственность РФ в итоге добились природоохранные прокуроры.

Сообщение о предстоящей ликвидации новосибирского ООО «Сочинский дельфинарий» опубликовано арбитражным управляющим на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений. Претензии кредиторов компании будут приниматься в течение двух месяцев с момента публикации сообщения. В июле сообщение о намерении обратиться в суд с требованием признать «Сочинский дельфинарий» банкротом опубликовала московская компания «ИО Аналитикс» из-за долга в размере более миллиона рублей. Как уточняется в материалах дела, «ИО Аналитикс» выкупило долг к дельфинарию у ООО «Праймтайм».

Напомним, ранее новосибирский «Сочинский дельфинарий» оказался в центре громкого скандала, связанного с попыткой продажи российских моржей в Китай. В 2019 году связанная с известным омским бизнесменом и девелопером Валерием Кокориным «Акватория» — управляющая компания новосибирского центра «Дельфиния» — купила у «Сочинского дельфинария» 6 моржей. Ранее дельфинарий отловил моржей для продажи их в КНР, однако после резонансной реакции экологов и общественников, морские млекопитающие были проданы «Акватории». После этого «Акватория» намеревалась экспортировать моржей в КНР, однако в процесс вмешались прокуроры. В итоге арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск Амурского бассейнового природоохранного прокурора Александра Саблина, требовавшего забрать у моржей у бизнесменов и передать их в собственность РФ.

Согласно данным Rusprofile, компания «Сочинский дельфинарий» была создана в Новосибирске в 2010 году бывшим председателем московской Ассоциация по координации деятельности в области защиты и сохранения морских млекопитающих Кириллом Михайловым. Сейчас в карточке компании ее учредителем и гендиректором значится Владимир Венедиктов.