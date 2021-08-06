Жара вернётся в Новосибирскую область вместе с грозами

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается потепление до +29 градусов. При этом в регионе сохранится дождливая погода.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, в субботу, 7 августа, дневная температура воздуха в Новосибирской области составит от +23 до +28 градусов, а 8 августа, в воскресенье, — от +24 до +29. Ночью ожидается +10…+15 градусов.

Жаркая погода – +24…+29 градусов – сохранится и в понедельник, 9 августа. При этом ночью потеплеет до +12…+17. Во вторник, 10 августа, днём ожидается +23…+28, ночью — +13…+18.

Несмотря на потепление, синоптики пообещали в регионе кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром 7 августа ожидаются туманы.

По данным же сервиса «Яндекс.Погода», максимальная температура в ближайшие дни составит лишь +25 градусов, при этом будут дожди.

Напомним, на днях дороги Новосибирска затопил мощный ливень, а в конце июля под воду ушла площадь Будагова. Ранее также сообщалось о том, что синоптики пообещали россиянам тёплый август.