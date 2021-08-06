Новосибирский холдинг «НЭВЗ-Союз» не смог выплатить доходы по акциям из-за «отсутствия финансовых средств»

В новосибирском ХК «НЭВЗ-Союз» сообщили о невозможности начислить дивиденды владельцам его акций в размере 200 тыс. рублей из-за «отсутствия финансовых средств».

Сообщение ПАО ХК «НЭВЗ-Союз» за подписью гендиректора Павла Семенова опубликовано в пятницу на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Согласно сообщению, холдинг не может выплатить 200 тыс. рублей, начисленных в качестве дивидендов владельцам привилегированных акций предприятия. В качестве причины указано отсутствие у ПАО финансовых средств.

Напомним, ранее холдинговая компания договорилась со своим должником, дочерней компанией, производителем инновационных изделий из керамики «НЭВЗ-Кермамикс». Совет директоров ХК принял решение о подписании мирового соглашения «НЭВЗ-Союза» и Роснано, для которого «НЭВЗ-Кермамикс» также является портфельной компанией, в рамках которого должник выплатит им около миллиарда рублей. В марте текущего года арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск Роснано к «НЭВЗ-Керамикс» на сумму более 700 млн рублей. Предполагается, что в рамках соглашения пройдут торги по продаже части имущественного комплекса завода керамики.

Кроме того, в конце июля текущего года признать «НЭВЗ-Кермамикс» банкротом потребовала налоговая инспекция Заельцовского района Новосибирска из-за долга в размере более 36 млн рублей.