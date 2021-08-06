Суточное число заражений COVID-19 в Новосибирской области пошло на спад

По данным штаба по предотвращению распространения коронавируса, 6 августа в Новосибирской области за сутки выявили 190 случаев заражения COVID-19. В последний раз такой показатель был 20 июля.

От заболевания за минувший день скончались одиннадцать пациентов (5 августа — 9): мужчины в возрасте 36, 63, 64, 67, 72, 82, 83 лет, а также женщины в возрасте 65, 71, 81, 87 лет. Всего в Новосибирской области от COVID-19 умерли 2 399 человек.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 4 208 пациентов (5 августа — 4 230), в реанимации лежат 318 человек (днем ранее — 325). Аппарат ИВЛ требуется 42 пациентам (5 августа — 46).

В Алтайском крае на 6 августа COVID-19 подтвердился у 278 жителей региона (5 августа — 276), скончались от заболевания 20 человек (днем ранее — 24). В инфекционных стационарах госпиталях с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 3 012 пациентов (5 августа — 3 078), 521 человек лечится в «ковидных» госпиталях от вирусной пневмонии. Количество тяжелобольных — 788 (5 августа —792), на аппаратах ИВЛ находится 221 человек ( 5 августа — 229).

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирус выявили у 196 человек (5 августа — 205), скончались пять пациентов (днем ранее — 5). На двухнедельной изоляции, в инфекционных госпиталях, обсерваториях находятся 12 759 человек ( 5 августа — 13 304).

«Отмечаем некоторое снижение количества обращений в «красные зоны» и вызовов на дом, поликлиник под пациентов с признаками респираторной инфекции. Поэтому мы приняли решение о том, что поликлиники в воскресенье не работают, а в субботу они работают по тому режиму работы, как они работали в мирное время», — сообщила первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Напомним, в Новосибирской области от коронавируса привились 502 942 человека, при этом для получения коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать свыше 1,3 млн рублей. В минздраве РФ сообщили, что на сегодняшний день ситуация от COVID-19 стабилизируется. Прирост количества больных, находящихся под наблюдением, по стране замедлился.

В Новосибирской области в связи с уменьшением количества госпитализаций пациентов с коронавирусом планируется обратное перепрофилирование «ковидных» госпиталей. Часть ограничений из-за COVID-19 будут сняты в сентябре.