Летевший в Кемерово самолёт с олимпийским призёром сел в Новосибирске из-за тумана

Юлия Моисеева
 
Анастасия Ильянкова
Фото со страницы Анастасии Ильянковой в Instagram

Два самолёта, летевшие из Москвы в Кемерово, экстренно приземлились в новосибирском аэропорту «Толмачёво» в пятницу, 6 августа. На одном из них находилась серебряный призёр Олимпиады в Токио по спортивной гимнастике Анастасия Ильянкова.

Как сообщает «Интерфакс Сибирь» со ссылкой на пресс-службу «Толмачёво», один из самолётов вынужденно приземлился в Новосибирске из-за ухудшения самочувствия пассажира. Второе воздушное судно изменило маршрут по причине тумана в пункте назначения.

На самолёте, приземлившемся в Новосибирске из-за тумана в Кузбассе, летела спортсменка Анастасия Ильянкова, которая завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио в состязаниях по спортивной гимнастике. На родине спортсменки в Кемерово задержавшийся рейс встретили торжественной церемонией.

Второй самолёт также уже покинул Новосибирск.

Напомним, накануне из-за возможного отказала двигателя в Перми экстренно приземлился самолёт новосибирского НИИ.

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