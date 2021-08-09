Самый длинный карантин в мире и вакцинация «Спутником»: как Аргентина справляется с пандемией?

Новосибирский предприниматель АНДРЕЙ ХАНОВ в условиях пандемии провел больше года в Аргентине, а также посетил Колумбию и Мексику. В интервью «Континенту Сибирь» он рассказал о своем опыте жизни в этих странах, о том, какие ограничительные меры действовали, и оказались ли они результативными.

— Андрей, как так получилось, что в условиях пандемии вы оказались именно в Аргентине? Каковы были ваши первоначальные планы?

— Я очень люблю путешествовать. Учитывая, что все мои текущие бизнес-проекты сосредоточены в онлайне, я могу работать из любой точки земного шара. Осенью 2019 года я решил отправиться в кругосветное путешествие. Мой предварительный план состоял в том, чтобы 10–12 месяцев поездить по миру и найти для себя те места, в которых мне бы хотелось жить. Свое путешествие я начал с Европы, потом пересек океан, приплыв из Испании в Бразилию. Оттуда я добрался в Аргентину, планируя провести там пару месяцев. Дальше я рассчитывал поехать в Чили, Перу, Колумбию, Эквадор, в перспективе думал пересечь Тихий океан. Но 2020 год, как показала жизнь, был не самым удачным для таких планов, и 14 месяцев я провел в Аргентине. С другой стороны, где еще можно было получить уникальный опыт жизни во время пандемии в стране с самым длинным карантином в мире?

— Как обстояла ситуация в Аргентине, когда вы туда приехали? Какие ограничения были введены, и как вы к ним адаптировались?

— Я приехал в Буэнос-Айрес в феврале 2020 года. Первую неделю я решил поработать из дома, оставив знакомство с городом на потом. Я не знал испанского языка и еще не успел завести в городе знакомства. И вот случился первый локдаун, который был очень жестким, началось все с двух недель, потом к ним добавились еще две, потом еще, и так на протяжении семи месяцев.

Прежде всего, было запрещено выходить из дома. Когда я впервые узнал об этом, то у меня были сомнения в том, как это можно проконтролировать — не ставить же полицейского на каждом перекрестке? Но на удивление именно так и произошло!

Сразу был введен масочный режим, а выходить можно было только за продуктами или в аптеку, все остальное к тому же было закрыто. Если ты идешь в магазин, у тебя должна быть специальная сумка для покупок или тележка, пластиковые пакеты в стране не используются. Поскольку у меня первоначально не было ни того, ни другого, то я попадал под пристальное внимание полиции. Однажды в одной из таких ситуаций я на всякий случай встал в случайную очередь в овощную лавку, чтобы не получить штраф.

В дальнейшем я уже приобрел сумку для покупок и даже, если не намеревался ничего приобретать, все равно ходил с ней от магазина к магазину, выстраивая таким образом маршруты для прогулок. Но смысла в этом было немного, потому что все было закрыто. Общепит работал только на вынос, в городе не было никакой ночной жизни.

Были запрещены посещения гостей, позднее не разрешали собираться больше двух человек.

На территории города строго соблюдался масочный режим. В Аргентине у меня был рефлекс одевать маску — я это делал на автомате, так же, как закрывал квартиру и брал ключи. Без маски тебя не пускали ни в один магазин, а на улице окликали внимательные прохожие. В каждом торговом центре у меня неоднократно измеряли температуру и по умолчанию обрабатывали руки санитайзерами. Причем не только при входе в торговый центр, но и в каждом его отделе. Прежде, чем купить джинсы, например, мне дезинфицировали руки порядка 40 раз.

Во время пандемии мне надо было переехать из одной квартиры в другую — из района Палермо в район Реколета. Для этого нужно было получить разрешение на переезд. Но я физически не мог заполнить форму, так как она не была адаптирована для иностранцев. У меня ни DNI (удостоверение личности), ни «прекарии» (аналог временной прописки). Я не мог заполнить форму просто потому, что номер паспорта не влезал в указанное поле, а вписать цифры на авось тоже было нельзя. Поэтому я просто физически не мог получить разрешение. В одной из квартир из-за этого меня отказались заселять, жестко следуя установленным правилам.

— А сами аргентинцы соблюдали столь строгие ограничения, или их жесткость компенсировалась необязательностью выполнения?

— Аргентинцы — люди очень свободолюбивые, но тем не менее они четко следовали правилам, которые устанавливали власти. К тому же штрафы были высокими, поэтому местные жители не хотели под них подпадать. За отсутствие масок, например, декларируемые штрафы составляли от 10 до 80 тысяч песо (от 5 до 40 тыс. руб), за нарушение правил изоляции — до 4,3 млн песо (2 млн руб).

Когда в стране был локдаун, я обратился к десяти знакомым с предложением прогуляться, но никто из них не откликнулся на мой призыв. Уже после снятия локдауна, когда я договаривался с кем-либо о встрече, и мы определялись, кто к кому приедет, то принимали решение исходя из того, у кого из нас менее строгая администрация жилого дома.

— Насколько оправданными были такиежесткие ограничительные меры? Дали ли они результат с точки зрения снижения заболеваемости на фоне других стран?



— Во всем мире говорилось о важности соблюдения карантина, но случай Аргентины показал, что это не работает. Ограничения были жесткими и гораздо более строгими, чем в соседних странах. Более того, сами аргентинцы их соблюдали. Тем не менее, страна сегодня на 8-ом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. Того эффекта, на который, видимо, рассчитывали власти, это не дало.

Через семь месяцев с начала локдауна власти были вынуждены пойти на частичное смягчение мер. Впервые ресторанам разрешили открыть летние веранды. Это было настоящим событием! Я помню, как радовался, когда мы с другом после многомесячного перерыва пошли на улицу и съели пасту.

Позднее власти разрешили также работу спортзалов. Но этот период продлился недолго. В январе был введен комендантский час примерно с 23:00. В апреле 2021 года в стране снова на 4 недели был объявлен полный локдаун, я успел уехать из страны до его начала. В конце июля, насколько я знаю, комендантский час в Буэнос-Айресе был отменен.

— Как сказалась на Аргентине пандемия? По вашим наблюдениям, много ли закрылось заведений общепита?

— По отзывам моих друзей, живущих в Аргентине, за время пандемии многие крупные иностранные компании ушли из страны (Nike, Walmart и др.), закрыв свои филиалы.

Вынужденно прекратило свою работу много классных кафе, ресторанов и, конечно, баров, которыми славился Буэнос-Айрес и непосредственно район Палермо.

В итоге во время пандемии я, по сути, видел «демо-версию» города, когда на весь район мог работать только один выживший кафетерий. Конечно, это отразилось на восприятии Буэнос-Айреса.

Были закрыты школы, дети продолжительное время не учились, поэтому для них не наступил важный процесс социализации. Это может быть большим минусом, который даст о себе знать значительно позже.

— С учетом жесткого карантина была ли соответствующая поддержка со стороны государства? Выплачивались ли пособия?

— Пособия — это проклятие Аргентины. Почти половина населения страны их получает, и это напрямую влияет на экономическую ситуацию в стране. Если говорить непосредственно про поддержку на время пандемии, то меры безусловно были.

Полной картиной я не владею, могу судить по тем случаям, о которых знаю сам. Например, мой друг, который уже 6 лет живет в Аргентине, получил от государства, как индивидуальный предприниматель, беспроцентный кредит на сумму порядка 150 тысяч песо (примерно 75 тысяч руб.).

— Как была организована прививочная кампания в Аргентине? Насколько я понимаю, одной из наиболее распространенных вакцин в стране до недавнего времени был российский «Спутник». Какое отношение было внутри страны к этой вакцине, были ли дискуссии на эту тему?



— В Аргентине за все время моего нахождения ни разу не поднимался вопрос о том, делать прививку или нет! Существовал только вопрос, когда можно было бы это сделать. В стране не было своей вакцины, поэтому Аргентина вела переговоры о поставках других вакцин. Выбора, чем прививаться, у населения не было. Отношение к российскому «Спутнику», как и любой другой доступной вакцине, было позитивным.

Узнавая, что я из России, аргентинцы на улицах говорили мне «Спасибо за вакцину», как будто я ее разработал или привез. Проблема возникла позже — Россия не поставила вторую дозу вакцины «Спутник» из-за роста потребления внутри страны, и Аргентина была вынуждена разорвать контракт. Те, кто ждал второго компонента «Спутника», в этой ситуации будут прививаться другими доступными вакцинами (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinopharm). На сегодня одну дозу вакцины получило уже более 50% населения Аргентины.

Аргентинцы на улицах говорили мне «Спасибо за вакцину», как будто я ее разработал или привез

— Вы сами прививались в Аргентине?

— Такой возможности у меня не было. Из-за дефицита вакцины прививочная кампания проходила строго по категориям. Вначале это были медработники, потом сотрудники сферы образования и.т.д. Поскольку я не гражданин страны и не отношусь к первоочередным категориям, то до меня вакцина дошла бы в последнюю очередь. Сейчас ситуация стала немного проще.

— Из Аргентины вы в этом году поехали в Колумбию, а потом в Мексику. Какова ситуация в этих странах на фоне Аргентины с точки зрения пандемии?

— В Колумбии и Мексике таких жестких мер, как в Аргентине, не было. Мексика не закрывалась на локдаун: там гораздо проще отнеслись к ограничениям, но население там соблюдало масочный режим. В целом страна популярна с точки зрения туризма. Очень много людей из США приезжают отдыхать в Мексику, чтобы не сидеть дома. В какой-то мере это «Сочи» для жителей Америки. В том числе и с точки зрения стремительного роста цен на недвижимость.

В Колумбии я находился полтора месяца, в то время там действовал комендантский час — с 20:00. При наступлении этого времени к вам подходили полицейские и вежливо предлагали разойтись по домам. Когда я приехал в городе Медельин, то это был первый день, когда разрешили дискотеки. Это был праздник! Надо понимать, что у жителей Южной Америки танцы в крови. По степени культурной потери для них эти ограничения равноценны сухому закону в России.

На улицах в Колумбии не было обязательным ношение масок, но в помещении все их надевали. При этом, если в России в основном предпочитали медицинские маски, то в Колумбии у людей как правило были 3–4 сменных маски, как предмет гардероба. Один мой знакомый в Колумбии на этой волне стал выпускать кастомизированные маски и успешно их продавать.

— Были ли у вас сложности на границе с учетом пандемии?

— Нет, все было достаточно просто — предъявляешь результаты ПЦР-теста и летишь. Причем проверялось все очень формально. Конечно, возникали отдельные неудобства, например, сокращалось количество рейсов между странами. Раньше между Аргентиной и Колумбией их было 14, а стало 6, поэтому мой рейс передвинули на 10 дней вперед. Но и в этом случае самолет оказался полупустым. При этом друг из России, с которым мы планировали встретиться в Колумбии, не смог улететь, так как его билеты были через Турцию.

— За все это время у вас не было опасений заразиться ковидом? Не интересовались ли вы вопросами оказания медицинской помощи в странах Южной Америки для туристов?

— Для себя я решил, что этот вопрос находится вне моего контроля. И если я выбираю путешествовать, то полностью беру риски на себя. Тем не менее, за время пребывания в Аргентине у меня сложилось впечатление, что там хорошая медицина. Она не везде стопроцентно бесплатная, но к ее уровню нет вопросов. Опасений у меня не было.

— Учитывая, что вы прожили в Аргентине больше года, возникло ли у вас желание вернуться туда после окончания пандемии?

— Буэнос-Айрес стал моей большой любовью. Достаточно красивый и безопасный город для того, чтобы проводить там время и радоваться жизни. Низкий уровень цен, если вы зарабатываете не в местной валюте. Дороги в хорошем состоянии, большие возможности для внутреннего туризма, дешевые перелеты по стране в сравнении с Россией. Классные люди, самые европеизированные на всем континенте. Очень лояльное отношение к иностранцам. Когда я садился в самолет, летящий в Россию, то сразу вспомнил, что за все время в Аргентине мне ни разу не нахамили. Быть грубым к человеку в этой стране хуже, чем обмануть человека. Поэтому аргентинцы никогда в лоб не говорят «нет», нужно понимать, что ответ «завтра» или «потом» по сути означает деликатный отказ.

Из минусов страны — это технологическая отсталость. Везде стараются принимать наличные деньги, финансовая система ужасная. Банк может работать с 11 до 15 часов, в день зарплаты люди встают в очередь, чтобы быстро забрать деньги, так как не доверяют системе. В стране 17 разных обменных курсов доллара. Дорогая бытовая техника, гаджеты. Из-за разницы в курсе мы можем себе ее позволить, а местные жители нет.

Аргентинцы никогда в лоб не говорят «нет», нужно понимать, что ответ «завтра» или «потом» по сути означает деликатный отказ

Еще одна особенность в том, что в Аргентине очень вкусное и недорогое вино, которое можно найти даже за $2. Я не очень люблю алкоголь, а это важнейшая составляющая местной культуры. Когда мы собирались с друзьями, у нас уходило три ящика вина. В этой ситуации легко потерять меру.

Третий момент — нужно понимать, что хотя Аргентина более безопасная страна в сравнении с Колумбией и Бразилией, но желательно все равно быть начеку. Даже у российского консула здесь умудрились украсть телефон.

Но в целом у меня остались позитивные впечатления от Аргентины. На мой взгляд, это великолепная страна для пенсионеров. Я с удовольствием сюда бы вернулся.