Представьте себе человека, который решил купить автомобиль и нашел недорогой, пусть и подержанный вариант. Приехал ставить на учет и уже не уехал, потому что машина оказалась угнанной, а законный владелец уже знает, где она. А теперь представьте, что покупатель в результате потеряет не только деньги и автомобиль, но и пойдет по делу как соучастник угона просто за то, что не убедился в «чистоте» своей покупки. Возможно ли такое? Кто-то может сказать, что да, потому что закон с очень похожими формулировками уже на рассмотрении в Госдуме. Насколько обоснованы эти опасения, разбирался «Континент Сибирь».

Цель законопроекта №1197680-7, который сейчас рассматривается, довольно ясна: борьба с криминализацией экономики и вводом имущества, полученного преступным путем, в хозяйственный оборот. Метод — административная ответственность за сделки с любым имуществом, полученным преступным путем (а не только деньгами). При этом составлять протоколы по данным нарушениям по-прежнему будет Росфинмониторинг.

Ответственность за подобные сделки, по оценке экспертов, может быть установлена по аналогии с административной ответственностью, «за причастность к коррупции» (ст. 19.28 КоАП — «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). И если конфискация «нечистого» имущества не будет возможна по тем или иным причинам, суд может заменить ее конфискацией денежного эквивалента стоимости.

Авторы законопроекта также предложили увеличить срок давности по этой статье до трех лет и разрешить арест имущества и денег обвиняемых юрлиц. Уплату штрафа предлагается установить не позднее семи дней с момента вступления в законную силу постановления суда.

Что есть «заведомость»?

Ключевая фраза законопроекта, на которой зацепился взгляд юристов, звучит так: «заведомость осознания лицом <…> того, что сделки или финансовые операции совершаются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем». Это один из классифицирующих признаков преступления по данной статье. «Невольно возникает вопрос, как эту осознанность будут доказывать в суде, — комментирует руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев. — Под такую формулировку можно подтянуть очень многое, в том числе законопослушных покупателей, которые не имели понятия, что имеют дело с недвижимостью или имуществом третьих лиц, которые продавец имущества получил в обход закона».

По мнению эксперта, подобная расплывчатая формулировка имеет все шансы стать главным препятствием для реализации закона на практике и нуждается в подробной конкретизации. Более того, в текущей версии она противоречит статье 1.5 КоАП, в соответствии с ней лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана. «Вероятнее всего в процессе правоприменения появятся определенные разъяснения, закрепляющие признаки осознанности участия в сделке с незаконно приобретенным ранее имуществом, так как это будет необходимо для правильного принятия решений по этой категории дел», — продолжает он.

В целом закон, по его оценке, может ликвидировать определенные пробелы в российском законодательстве.

«В случае, если лицо невнимательно изучило договор, из которого ясно, что приобретаемое имущество добыто преступным путем, такое лицо можно будет обвинить в совершении административного правонарушения, так как оно не проявило должной осмотрительности и выразило свою волю на заключение подобного соглашения — резюмирует Григорий Скрипалев. — В случае же, если лицу предоставили подложные документы и оно заключило сделку при введении его в заблуждение (обмане), лицо может быть не привлечено к административной ответственности, если докажет, что его ввели в заблуждение и оно проявило должную осмотрительность при заключении сделки. Например, заказало в уполномоченных государственных органах все документы по имуществу».

Минимальны шансы на то, что продавец, знающий о том, что товар, который он пытается сбыть, получен незаконно, станет писать об этом в договоре, надеясь на невнимательность покупателя. Опять же, остается вероятность того, что покупатель в глазах судьи может по умолчанию считаться виновным просто потому, что невнимательно прочитал соглашение, не смог определить, что документы подделаны и так далее.

Если такое все же случилось, Росфинмониторинг предложил потенциальным ответчикам выход, аналогичный тому, что уже огласила ФНС с внедрением онлайн-касс. Если нарушитель «способствовал выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением», он может избежать ответственности. При этом никакой разницы между теми, кто не знал о преступном происхождении купленного имущества, и теми, кто знал, но решил пойти на сделку со следствием, не будет. Кому-то это сравнение может показаться не вполне корректным, поскольку налоговая служба достаточно четко и подробно разъясняет тонкости работы с онлайн-кассами. Здесь же, чтобы не попасть под нарушение, предприниматель должен либо сам обладать экспертными знаниями, технологиями, способными распознать подделку, и доступом к конфиденциальным базам данных, либо нанимать того, у кого все это есть.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после принятия. Но с учетом того, как много доработок еще нужно сделать, вряд ли можно ожидать его принятия до конца 2021 года.

Почему бизнес уходит в «нал»?

Этот законопроект стал далеко не первым за 2021 год нововведением в области борьбы с незаконными доходами и их обналичиванием.

Причин роста популярности наличных денег в 2020 году можно назвать несколько. Во-первых, коронакризис и вызванная им неопределенность. Во-вторых, снижение ставок, «убивших» рентабельность вкладов. В-третьих, анонсированное расширение полномочий Росфинмониторинга в плане контроля за счетами. В-четвертых, хотя для бизнеса эта причина заслуживает номера 1 — информация о создании информационного сервиса «Платформа ЗСК», которая позволит банкам перечислять средства «ненадежных» клиентов в бюджет. Счетная палата уже назвала этот принцип антиконституционным.

Система предлагает разделить всех клиентов кредитных организаций на три категории по уровню риска, от «зеленой» до «красной». Лицам с «зеленым» уровнем риска (которых, по словам авторов проекта, будет абсолютное большинство) нельзя будет отказать в открытии банковского счета и в проведении операций по переводу денежных средств на российские счета, за исключением подозрительных операций в адрес лиц из «желтого» списка. Что касается «красного» списка, таким лицам запретят не только открывать счета и проводить банковские операции, но и пользоваться электронными средствами платежа. Более того, банк будет обязан расторгнуть договор с «красным» клиентом, если тот не воспользуется правом на пересмотр данного решения. В дальнейшем банк должен будет перечислить средства со счетов такого лица в бюджетную систему.

Реакцию бизнеса на такое можно назвать ожидаемой. Как и действия регулятора, подкрутившего гайки и с другой стороны.

Кстати, идею «банковского светофора» в марте 2021 года Госдума отклонила.

Что у нас теперь запрещено?

Основная часть новых запретов на обращение с налом вступила в силу в январе 2021 года и так или иначе затронула 115-й, «антиотмывочный» закон. Вот какие «ключевые точки» выбрали законодатели.

0 рублей. По ряду статей наличную выручку использовать нельзя вообще. Это: выплаты по договорам аренды, возврат (и выдача) займов и процентов, выплаты по операциям, связанным с ценными бумагами. Есть, правда, лазейка — деньги, снятые с расчетного счета компании, использовать для этих целей можно (лучше всего запастись подтверждающими документами). Выручку — нет.

50 тысяч рублей. Максимальная сумма займа наличными в МФО.

100 тысяч рублей. Максимальная сумма наличного расчета между организациями и ИП в рамках одного контракта. Альтернативы, предлагаемые юристами — либо перевести остальные деньги безналичным путем в рамках того же контракта, либо разбить контракт на части (это допускается, но не приветствуется). Такой же стала максимальная сумма снятия со счета мобильного телефона — этот канал часто используется мошенниками.

600 тысяч рублей. Сумма, которая «включает» режим повышенного контроля — если это не сделка по купле-продаже недвижимости. Касается как снятия, так и зачисления денег.

1 миллион рублей. Максимальная сумма выдачи наличных в ломбарде или МФО в течение 24 часов. Для потребкооперации эта сумма составляет 2 млн.

3 миллиона рублей. Сумма наличного (и безналичного) расчета при сделках с недвижимостью, включающая режим повышенного контроля.

Какой результат?

Всего, по оценке Росфинмониторинга, с начала 2021 года в одной Сибири предотвращен ущерб на сумму около 4 млрд рублей, наложен арест на имущество на сумму 3,4 млрд рублей, доначислено налогов на сумму 1,9 млрд рублей — такие цифры привел в ходе отчетного совещания руководитель Управления Росфинмониторинга по СФО Николай Буймов. По материалам, собранным Управлением, было возбуждено 62 уголовных дела, связанных с легализацией преступных доходов, и вынесено 11 обвинительных приговоров за отмывание.