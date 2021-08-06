Медиапарк на сотни миллионов рублей могут создать в Новосибирской области

Медиапарк в сфере креативных индустрий, где будут отбираться медиа-проекты, планирует открыть правительство Новосибирской области с привлечением частных инвесторов. Его создание ориентировочно оценивается в сотни миллионов рублей.

Об этом рассказал заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов 6 августа.

«Это будут оснащённые инфраструктурой объекты, в которых будет находиться много разных компаний, которые благодаря соседству друг с другом будут создавать синергию. И федеральные средства будем стараться привлекать, и область будет участвовать, но это не бюджетная история. Я предполагаю, что это будет государственно-частное партнерство», — рассказал замминистра ТАСС, отметив, что предварительно проект оценивается в сотни миллионов рублей, а потому потребует частных инвестиций.

По словам Григория Милогулова, к участию в проекте планируется привлечь представителей бизнеса в соответствующих сферах. Создатели медиапарка также намерены сотрудничать с образовательными организациями, которые, как предполагается, займутся подготовкой специалистов. При этом подбирать резидентов будет Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.

Напомним, в июне правительство Новосибирской области утвердило концепцию креативных индустрий, согласно которой в регионе будут организованы арт-резиденции, творческие пространства и креативные кластеры, в том числе в пустующих и ветхих местах, а также анимационный кластер.