Компания из Новосибирска стала победителем аукциона на поставку устройств бескондукторной оплаты проезда в общественном транспорте Перми.

Как сообщает радиостанция Эхо Москвы в Перми, акционерное общество «Современные системы» из Новосибирска выиграло аукцион на поставку стационарных валидаторов для пермского общественного транспорта.

Оборудование для безналичной оплаты проезда установят в 206 автобусах и трамваях. Подрядчик обязался выполнить все работы за 32,7 млн, хотя максимальная цена контракта была 33,4 млн рублей. В аукционе приняла участие еще одна компания, но ее заявка не соответствовала требованиям.

Согласно условиям договора, «Современным системам» предстоит в течение двух месяцев произвести поставку валидаторов и еще за 10 дней установить и запустить их. Новосибирская система появится в пермских автобусах «ВолгоБас» и трамваях «Лев» и «Львенок».

Как уточняет Эхо Москвы в Перми, компания «Современные системы» не участвовала в госзакупках в период с 2020 по 2021 год. Последние контракты с ней были заключены в 2018 году. Самый крупный контракт на 2,9 млн рублей заключен в 2015 году на поставку запоминающих устройств для оренбургского банка.

По данным сервиса rusprofile.ru, АО «Современные системы» зарегистрировано в Новосибирске по адресу: улица Демакова, дом 42. Директором компании является Евгений Рахманов. Учредителями – Антон Лобастов и Рамиль Хуснулин. Основной вид деятельности компании — торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. По данным сервиса РБК Компании, в 2019 году прибыль АО «Современные системы» составила 83 066 000 рублей.