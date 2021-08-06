Анатолий Локоть поздравляет с Днем строителя

«Континент Сибирь» публикует поздравление мэра Новосибирска Анатолия Локтя с Днем Строителя.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

128 лет строители вносят добросовестный вклад в развитие Новосибирска: третий по величине город России с мощной инфраструктурой создан руками нескольких поколений трудолюбивых созидателей. Они строили Транссибирскую магистраль, жемчужину научной Сибири — Академгородок, ровесника Победы — академический театр оперы и балета, Новосибирский метрополитен, молодежный театр «Глобус» и многие другие знаковые объекты.

Строители и сегодня формируют облик нашего города: взмыла над городом красная арка Бугринского моста, похорошела Михайловская набережная, растут новые микрорайоны, а в них школы и детские сады, получают вторую жизнь здания с историей — например, кинотеатры «Пионер» и «Космос»!

Несмотря на пандемию, которая стала серьезным вызовом для многих отраслей городского хозяйства, строительная индустрия продолжает показывать высокие результаты. За первые шесть месяцев 2021 года в Новосибирске построено 515 тысяч квадратных метров жилья, что на 30% выше показателей прошлого года. В городе возведено 35 многоэтажных домов — почти 8000 квартир.

В 2021 году в эксплуатацию будут введены два детских сада и три школы, кроме того, мы приступим к строительству еще шести школ в рамках новой федеральной программы.

Я с большим уважением отношусь к строителям: чтобы любой проект приобрел реальные очертания, необходимо много знать и уметь, идти в ногу со временем, нестандартно мыслить, ответственно подходить к своей работе.

От всей души благодарю большую команду новосибирских строителей

за нелегкий труд и преданность любимому делу. Желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть ваша работа — одна из самых мирных и созидательных — приносит радость и удовлетворение, все планы и замыслы воплощаются в жизнь!

Мэр Новосибирска

Анатолий Локоть