Андрей Травников и Андрей Шимкив поздравляют с Днем строителя

«Континент Сибирь» публикует поздравление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя Заксобрания региона Андрея Шимкива с Днем Строителя.

Уважаемые друзья! Поздравляем вас

с профессиональным праздником — Днем строителя!

Этот праздник одинаково дорог всем работникам большой строительной отрасли.

Сама сфера строительства для Новосибирской области, для экономики нашего региона является одной из базовых, системообразующих. Даже в нынешние непростые годы борьбы с пандемией нам удалось не остановить работу этой отрасли, а, напротив, нарастить темпы строительства, а значит, обеспечить заказами работников многих сопутствующих сфер.

Последние несколько лет для Новосибирской области — эпоха большого строительства. Помимо массового ввода объектов жилого фонда — наш регион лидирует по этому показателю в Сибирском федеральном округе, — сегодня строятся или уже построены объекты, которые определят будущее нашей области в социальной сфере и в экономике. Это школы и детские сады, больницы и поликлиники, перинатальный центр, спортивные объекты — центр фехтования и центр спортивной гимнастики, новая волейбольная арена, новая многофункциональная ледовая арена, четвертый автомобильный мост через реку Обь, новый терминал международного аэропорта Толмачево, объекты программы «Академгородок 2.0» во главе

с Центром коллективного пользования СКИФ и студенческим кампусом Новосибирского государственного университета и многое-многое другое.

Благодаря вашему напряженному созидательному труду меняется сам облик Новосибирской области. Огромное спасибо вам за ваш нелегкий труд, за профессионализм, за то, что вы сохраняете верность своему делу.

Особая благодарность сегодня — ветеранам строительной отрасли: это они создали тот крепкий фундамент, на котором мы сегодня возводим будущее нашего региона.

Дорогие друзья! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание! От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем вам крепкого сибирского здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Новосибирской области

А.А. Травников,

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области

А.И. Шимкив