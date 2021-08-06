Майис Мамедов поздравляет с Днем строителя

«Континент Сибирь» публикует поздравление депутата Заксобрания Новосибирской области, председателя Ассоциации «Региональный Деловой Клуб строителей» Майиса Мамедова с Днем Строителя.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны строительной отрасли!

От имени Регионального Делового Клуба строителей

и профессионального сообщества поздравляю всех нас

с нашим общим праздником — Днем строителя!

Все мы — представители важной профессии, которая уважаема и почитаема во все времена. Мы отвечаем за благоустройство и инфраструктуру, потенциал, комфорт и облик городов, и благодаря нашему совместному труду они становятся современными и отвечают самым высоким запросам нынешнего общества.

Сегодня у Новосибирской области немало поводов для гордости: здесь комфортно жить и воспитывать новые поколения, комфортно учиться и работать, и во многом это именно ваша заслуга. Так пусть новые проекты всегда будут востребованы и успешны, а здания восхищают жителей города и области практичностью и гармонией.

Желаю, чтобы в жизнь воплотились самые масштабные идеи, и намеченные цели были достигнуты. Пусть коллектив будет сплоченным, а его работа — всегда слаженной. Успехов в нашем непростом, но необходимом и благородном деле!

В этот день хотелось бы особенно поблагодарить ветеранов! Выражаю всем ветеранам отрасли искреннюю благодарность, желаю крепкого здоровья вам и вашим близким!

C наилучшими пожеланиями,

Председатель Ассоциации

«Региональный Деловой Клуб строителей»,

депутат Законодательного собрания Новосибирской области

Майис Мамедов