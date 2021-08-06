Группа компаний «ХИММЕТАЛЛ» поздравляет своих партнеров и коллег с Днем строителя

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Химметалл

«Континент Сибирь» публикует поздравление группы компаний «Химметалл».

Дорогие строители, архитекторы, проектировщики и дизайнеры!

Ваш труд — это комфорт, уют и удобство жителей. Вы возводите города и села, строите дороги и мосты и создаете необходимые каждому человеку школы, больницы, комбинаты и архитектурные шедевры. И результат вашей работы — это основа стабильного будущего, надежность, красота и уверенность в завтрашнем дне.

Желаем каждому из вас реализации идей и уникальных проектов. Пусть в каждый ваш фундамент будет заложен непременный успех, и пусть каждый объект будет востребованным и приносящим благополучие людям.

И конечно, пусть всегда будут вдохновение и здоровье! С праздником!

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