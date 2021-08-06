Юного новосибирца увезли в больницу с травмой позвоночника после конфликта с парикмахером

Следователи проверяют сообщения об инциденте в Новосибирске, в результате которого десятилетний мальчик попал в больницу с травмами. Как сообщили в СУ СКР по региону, ребёнок пострадал из-за конфликта с сотрудницей салона красоты.

По поступившей следователям информации, 2 августа мальчик вместе с другими детьми проходил мимо салона красоты по улице Дуси Ковальчук, откуда вышла девушка.

«Начался конфликт между ней и потерпевшим, она по ступеням затащила его в помещение салона. В результате этого ребенок получил телесные повреждения», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области 6 августа.

Как рассказала в соцсетях мать пострадавшего мальчика, дети стучали по железному бордюру помещения. Сотрудника салона решила, что они кидают камни. Она схватила одного из них и стала тащить его по ступеням в салон, в процессе чего ребёнок падал на асфальт, а также ударился о лестницу спиной и головой. Ребёнка увезли в больницу, где, по словам женщины, ему диагностировали компрессионный перелом позвонка.

Следователи разбираются в ситуации и устанавливают участников инцидента.

Похожий случай произошёл в Новосибирске в конце 2020 года, когда в результате потасовки с продавцом на крыльце магазина серьёзно пострадал 14-летний подросток. Юноша получил черепно-мозговую травму и впал в кому, а мужчину отстранили от работы.