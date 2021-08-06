Юрий Гатилов: «Будущее проектного финансирования — за союзом региональных отделений банков с застройщиками…»

В преддверии Дня строителя глава группы компаний «Жилищная инициатива» и «Новосибирский квартал» ЮРИЙ ГАТИЛОВ рассказал о том, почему сжимается рынок жилой недвижимости, и для чего застройщикам нужен союз с региональными отделениями крупных банков.

— День строителя для девелоперов и застройщиков — точка сверки планов и их корректировок. Как для вас складывается 2021 год?

— Больше половины года пройдено, пока полет нормальный. В этом году, несмотря на перипетии пандемии и разного рода сложности, мы в Новосибирске и Барнауле суммарно сдадим порядка 150–170 тысяч квадратных метров жилья. Это хороший результат, учитывая, что год непростой.

— Пандемия короновируса сказывается на строительной отрасли?

— Нельзя сказать, что пандемия напрямую влияет на объемы возводимого жилья или количество действующих строительных компаний. Мы не столкнулись ни с массовой заболеваемостью, ни с ограничениями деятельности. Однако косвенно этот процесс на нас отразился. В этом году мы острее ощутили, насколько экономики разных стран интегрированы, насколько связаны глобально. Локдауны остановили экономический рост в Европе и спровоцировали накачку экономик деньгами. Металлургический сектор увидел в этом возможности, но, как следствие, в России произошло серьезное увеличение стоимости строительных материалов.

— Начиная с прошлого года, мы наблюдаем достаточно серьезный рост цен на рынке недвижимости. Стали ли строительные компании больше зарабатывать?

— Мы зарабатываем сегодня гораздо меньше, чем полтора-два года назад. Тактика компаний «Новосибирский квартал» и «Жилищная инициатива» заключается в максимальном сохранении цены для покупателя на прежнем уровне. Однако сделать это с каждым днем сложнее, учитывая рост цен на строительные материалы. Важно также понимать, что ключевая причина роста цен на жилую недвижимость — переход на проектное финансирование, а вовсе не льготная ипотека, как об этом кричат псевдоэксперты. Застройщики вынуждены теперь брать недешевые банковские деньги.

— Вы, я помню, критично восприняли идею проектного финансирования и значительную часть объектов завершали в соответствии со старым законодательством. Как сегодня обстоят дела?

— Закон принят, и его придется соблюдать. Вызывает ли он во мне энтузиазм? Однозначно, нет. Выросла стоимость жилья, покупатель вынужден переплачивать, строительная отрасль существенно пострадала. Приведу цифры: в 2015–2016 годах Новосибирск получал 60–70 разрешений на строительство. В 2021 году не более 30.

Очевидно, что рынок сжался. У нас в Барнауле несколько строительных компаний, которые зашли в проектное финансирование первыми, близки к банкротству. Этот процесс нельзя назвать простым. На мой взгляд, проектное финансирование не дает развиваться строительным компаниям, высасывает из них всё. На каждую фирму накладывается своего рода арест, а работать под арестом — сомнительное удовольствие.

— А преимущества есть?

— Преимущество получили столичные застройщики Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Там увеличение стоимости строительства на 20% никак не повлияло на рынок. Потенциальные покупатели легко пережили повышение цен на 50%, поток не снизился. А у нас, в низкомаржинальных регионах, дельта очень низкая. Даже региональные отделения крупных банков, которые финансируют здесь застройщиков, солидарны с нами. Совершенно очевидно, что нужны более тонкие настройки закона для регионов. Поэтому будущее проектного финансирования — за союзом региональных отделений банков и застройщиков.

— При всей критичности ситуации ваша группа компаний нарастила объемы строительства…

— Мы предвидели эту ситуацию, и у нас был большой задел. Конечно, и опыт сказывается. Мы надеемся в этом году переформатировать компанию, увеличить свои объемы и сохранить позиции на рынке новостроек. В Новосибирской области компания приобрела несколько новых площадок. Более того, мы переводим в Новосибирск часть команды из Барнаула. Управленческое звено останется в Барнауле, а производственные силы перебазируются в столицу Сибири.

— Получается, Новосибирск становится ключевым городом в стратегии группы компаний?

— В какой-то мере да. Наши позиции крепки в Барнауле, продажи в обоих городах идут примерно одинаково, но в Новосибирске постоянно прирастает население. Для застройщика это важное обстоятельство. Бизнес в Новосибирске развивается динамичнее, активнее генерируются доходы населения, миграционные потоки входят в него мощной рекой. Мы анализируем возможности, и сегодня в Новосибирске их больше.

— Вы один из основных застройщиков Барнаула, а в Новосибирске строите всего один дом в центре. Остальное — это Новосибирский сельский район и Краснообск. Почему так сложилось?

— Пока еще мы не вышли на основные показатели непосредственно в Новосибирске. При этом в позапрошлом году мы в Новосибирской области больше всех построили жилья. Тут дело в том, что наши проекты — микрорайон «Фламинго» и ЖК «Кольца» — хоть и строятся формально в области, новосибирцами воспринимаются, как часть города. Поэтому нельзя сказать, что мы сугубо областной застройщик, в Новосибирске нас хорошо знают.

— Вас удивил тот факт, что микрорайон «Фламинго» вошел в топ-10 популярной новосибирской премии в номинации «Лучший жилой комплекс»?

— А чему тут удивляться? Мы никогда не строили по принципу «дешево и сердито», когда в чистом поле ставится коробка, ей дается цветастое название, а дальше реклама делает свое дело. «Фламинго» — это не самый дорогой район Новосибирска, но люди, живущие в нем, довольны. Почему? Качество, продуманность, комфорт. Симпатичные малоэтажки, двор без машин, разветвленная инфраструктура для детей и спорта. Мы честно отработали всё до мелочей в этом проекте. Не удивительно, что люди наши старания оценили.

— Сегодня далеко не все застройщики стремятся строить кварталами. Как вы к этой идее пришли?

— Мы начали строить кварталами в Барнауле, и эта практика позволила нам увидеть и осознать, сколько преимуществ получает наш покупатель за счет того, что приобретает квартиру в новом микрорайоне: новые коммуникации, единство стиля территории, проработанные вопросы безопасности. Мы полностью поддерживаем микроклимат в своих районах, и жить в них комфортно и через 10 лет после завершения строительства.

— Вы начали строить малоэтажки, когда все возводили огромные многоэтажные дома. И, как ни странно, точно попали в запрос покупателя…

— Вы правы, мы являемся в России пионерами комплексной малоэтажной застройки. Сегодня наша компания вновь заходит на рынок с новым продуктом — осваивает индивидуальное жилищное строительство. По моим ощущениям, устал человек от каменных трущоб. Ему все больше хочется побыть наедине с природой, и я думаю, что многие оценят наш новый формат, мы планируем выйти на рынок недвижимости с недорогими загородными домами.

— Вам кажется, что это перспективная ниша?

— На первый взгляд, это не так уж перспективно и не так выгодно. Прибыльность индивидуального жилищного строительства не высока. Но за комплексным строительством будущее, а мы будем развивать коттеджный поселок рядом с микрорайоном «Фламинго». Единая управляющая компания, единые подходы к благоустройству, общая инфраструктура — ни один бюджетный коттеджный поселок не сможет такого себе позволить. А у нас получается синергетический эффект.

«Дорогие партнеры и коллеги, новосибирцы и барнаульцы! Я сердечно поздравляю вас с Днем строителя. Города живут, пока строятся, и как бы ни менялось время, наша с вами профессия будет востребована всегда. Любой человек мечтает

о теплом доме, счастливой семье, комфорте и благополучии, и без нас с вами эти мечты не имеют шансов сбыться. Желаю всем здоровья, счастья, пусть обходят нас с вами все беды и проблемы. Успехов, друзья!»

— Вы стартовали совсем недавно в Краснообске с новым проектом ЖК «Кольца». Какова его концепция?

— ЖК «Кольца» — это логичное продолжение проекта «Краснообский», который мы успешно завершили. Компания «Новосибирский квартал» построила в его рамках семь жилых домов, гаражный комплекс, объекты социального назначения. Сейчас мы приступили к строительству третьего кольца Краснообска, при этом отказались от идеи кольцевой застройки. Однако концепция третьего кольца будет реализована в виде большой аллеи вокруг жилого комплекса. Это будет пространство с разнообразным функционалом — беговая, лыже-роллерная, велосипедная дорожки, прогулочная зона для мам с колясками. Вдоль аллеи запланировано интересное озеленение, чтобы она выглядела привлекательно круглый год.

Если говорить о самом жилом комплексе, то отмечу, что в нем не будет микроскопических студий. Самые маленькие квартиры — это полноценное однокомнатное жилье в 47 квадратных метров.

— Такой же тактики — никаких маленьких студий — вы придерживались и в проекте «Дом на Дачной»?

— Совершенно верно. Маркетинговые исследования показывают, что люди не любят дома с огромным количеством маленьких студий. Очень большая плотность жильцов, постоянная миграция арендаторов, сложно поддерживать порядок и обеспечивать безопасность, все эти факторы останавливают людей при покупке. «Дом на Дачной» — это респектабельное жилье с подземным паркингом в хорошем месте. Отличный проект, который показал хорошие продажи. На сегодняшний день в нем остались непроданными лишь несколько квартир. На первых этажах мы разместим офис компании «Новосибирский квартал». Это был наш первый дом, построенный непосредственно на территории Новосибирска, и мы применили в нем весь накопленный годами опыт.

— Планируется ли старт новых проектов?

— Мы прорабатываем пять участков в центре Новосибирска для строительства дома повышенной комфортности. Выберем тот, который окажется лучшим по целому ряду параметров. Также занимаемся разработкой двух проектов в Первомайском районе — в районе Кольцово и в районе улицы Одоевского. Мы построим там по 150–250 тысяч квадратных метров жилья. Я думаю, мы широко презентуем эти проекты уже в следующем году. Очевидно, что за последний год наша команда стала мощнее, выросла профессионально, а значит, приходит время трансформаций и проектов нового уровня.

ООО «СЗ «Новосибирский квартал»

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 30

Тел.: (383) 347-11-11

Novosibirsk-nk@yandex.ru

www.nsk-kvartal.ru

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Реклама